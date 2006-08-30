عطاري ها مجوز فعاليت از وزارت بهداشت ندارند / آيين نامه ساماندهي عطاري ها تدوين مي شود

دكتر رسول ديناروند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: فرآورده هاي گياهي در كشور به 3 دسته تقسيم مي شود كه يك دسته آن شامل داروهاي گياهي است كه به شكل دارو وجود دارد اما از گياه استخراج مي شود و با مجوز وزارت بهداشت در داروخانه ها عرضه مي گردد.

وي اظهار داشت: دسته دوم گياهان دارويي است كه به شيوه بسته بندي شده در داروخانه ها و عطاري ها عرضه مي شود و اين دسته نيز داراي مجوز وزارت بهداشت است ، به گونه اي كه پروانه ساخت وزارت بهداشت بر روي آنها درج شده است.

معاون غذا و داروي وزارت بهداشت ادامه داد: دسته سوم فرآورده هاي دارويي است كه اين گياهان را به صورت فله اي عرضه مي كنند كه اين شيوه غير مجاز است.

وي افزود: نگراني و مخالفت وزارت بهداشت نسبت به عرضه اين داروهاي گياهي از دسته سوم است كه به شيوه اي فله اي يعني در گوني عرضه مي شود ، چون اين شيوه عرضه داروهاي گياهي به لحاظ كيفيت اثرگذاري ، نگهداري و اينكه اين همان گياهي كه ادعا مي شود ، مورد سئوال است.

ديناروند گفت: وزارت بهداشت كميته اي را با هدف ساماندهي وضعيت نابسامان فروش فرآورده هاي داروهاي گياهي در عطاري هاي كشور تشكيل داده است تا به سمتي حركت شود كه امكان نظارت بر فروش و عرضه داروهاي گياهي در كشور افزايش يافته و حتي در صورت امكان ، عطاري ها را تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گيرند تا مردم با اطمينان از اين داروها استفاده كنند.

وي با بيان اينكه از آنجا كه عطاري ها تحت نظارت وزارت بهداشت قرار ندارند ، بنابراين تعداد اين عطاري ها نيز مشخص نيست ، گفت: كميته تشكيل شده نماينده هاي صنف عطاري ها ، متخصصان گياه شناسي ، متخصصان گياه درماني ، پزشك و داروساز حضور دارند تا پايان امسال آيين نامه قابل اجرا در زيمنه نظارت بر داروهاي گياهي تدوين مي شود.

معاون غذا و داروي وزارت بهداشت گفت: در گذشته آيين نامه اي در خصوص عطاري هاي در كشور تدوين شد اما هنوز اجرا نشده است ، چون وزارت بهداشت نمي تواند براي مكان هايي كه توان كنترل بر روي آنها را ندارد ، آيين نامه صادر كند. يعني حتما بايد ضابطه به گونه اي تنظيم شود كه امكان اجرا داشته باشد.