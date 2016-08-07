به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه یکشنبه در ستاد اربعین استان لرستان در سخنانی با بیان اینکه پیاده روی اربعین یک حرکت سیاسی و عبادی محسوب می شود اظهار داشت: این پیاده روی و مراسم، اقتدار نظام را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه بزرگترین همایش پیاده روی در سطح جهان اسلام در اربعین صورت می گیرد عنوان کرد: این پیاده روی اقتدار اسلام را در منطقه نشان می دهد و بسیار حائز اهمیت است.

استاندار لرستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاههای اجرایی لرستان در مراسم اربعین سال گذشته بیان داشت: انجام این اقدامات در سال گشته تجربه موفقی بوده و دستگاههای اجرایی استان در این زمینه خوب عمل کردند.

بازوند با اشاره به اقدامات موثر سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان در برگزاری مراسم اربعین سال گذشته بیان داشت: در این راستا باید برنامه ریزی به گونه ای باشد که امسال نیز این برنامه به نحو احس عملیاتی شود.

وی بر لزوم راه اندازی کمیته های برگزاری مراسم اربعین در لرستان تاکید کرد و گفت: در این راستا کمیته تغذیه باید از سوی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، کمیته بهداشت از سوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، کمیته ترابری از سوی اداره کل حمل و نقل و پایانه های لرستان و راه و شهرسازی لرستان، کمیته پشتیبانی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، کمیته امنیتی از سوی اداره کل اطلاعات، کمیته انتظامی از سوی نیروی انتظامی لرستان، کمیته اطلاع رسانی از سوی صدا و سیمای مرکز لرستان، کمیته فرهنگی از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان و ... راه اندازی شوند.