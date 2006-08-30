سوداني در سخنانش به زبان عربي كه مفصل هم بود، بارها از سودان به عنوان كشور دوست و برادر نام برد و گفتههايش با عبارت "الله اكبر" از سوي سودانيهاي حاضر در جلسه مورد تأئيد قرار گرفت. نماينده مردم اهواز كه تسلطش به زبان عربي جوانان و نوجوانان حاضر در جلسه را متعجب كرده بود، حدود يكي دو جمله از سخنراني عربي خود براي معدود سودانيهاي حاضر را به فارسي براي انبوه ايرانيهاي حاضر ترجمه كرد.
عبدالرحمن خليل، كاردار سفارت سودان در تهران، سخنران بعدي مراسم بود كه گفت: "روابط فرهنگي و اجتماعي دو كشور تاثير فراواني در تحكيم روابط سياسي دارد و اميدواريم در آينده نزديك شاهد برگزاري هفته فرهنگي ايران در خارطوم هم باشيم." رئيس مركز فرهنگي سودان هم با تبريك اعياد شعبانيه، هفته فرهنگي سودان در ايران را وسيله دانست و نه هدف و گفت: "ما با سلاح ايمان در مقابل امريكا ايستادهايم و لا غير."
هاشمي، مدير كل همكاريهاي بينالمللي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، به عنوان آخرين سخنران روي صحنه آمد و اظهار اميدواري كرد اجراي چنين برنامههايي گامي بلند در توسعه و تعميق روابط ايران و سودان باشد.
سپس تمام حضار و ميهمانان براي افتتاح رسمي نمايشگاه به طبقه همكف فرهنگسرا آمدند و دكتر علي عسگري روبان سفيدرنگ را به نشانه افتتاح نمايشگاه جلوههاي فرهنگي ايران و سودان بريد. بازديد از نمايشگاه و ديدار با هنرمندي كه نمايشگاه هزار صلوات او در نگارخانه فرهنگسراي نياوران برپاست، ديگر بخشهاي مراسم افتتاح بود.
اين برنامه به همت رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سودان و همكاري فرهنگسراي خاوران، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، مجمع جهاني اهل بيت (ع)، موسسه فرهنگي فروغ بصائر، سفارت ايران در سودان و سفارت سودان از روز گذشته به مدت شش روز در فرهنگسراي خاوران برپاست.
معرفي اديان، فرق، مذاهب و اقوام سودان، معرفي نمونه هايي از آثار هنري رشته هاي تجسمي و موسيقي، مديحه سرايي و ذكر مناقب اهل بيت (ع) از ديدگاه دو فرهنگ و معرفي اشتراكات فرهنگي دو كشور و تاثير متقابل دو ملت بر فرهنگ يكديگر از جمله برنامه هاي اين نمايشگاه است.
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