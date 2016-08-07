به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه ۱۷ مرداد روز خبرنگار، همایش رسانه‌ای «سوگند به قلم» از سوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان و بسیج رسانه در محل سالن سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در تهران برگزار شد.

سید نظام الدین موسوی دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان در سخنان کوتاهی هدف از برپایی این همایش را تجلیل از خدمات و مجاهدت‌های خبرنگاران البته به گفته او با حداقل امکاناتی که این انجمن در اختیار داشته است، عنوان کرد.

وی همچنین از سیدعزت الله ضرغامی یکی از سخنرانان دعوت شده به این مراسم به عنوان یکی از چهره‌های فرهنگی انقلاب اسلامی و همچنین خبرنگاری مردمی و متواضع یاد کرد و مهدی نصیری دیگر سخنران مراسم امروز را هم از بنیانگذاران رسانه ای جبهه فرهنگی انقلاب توصیف کرد.

در ادامه این مراسم سیدعزت الله ضرغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تبریک روز خبرنگار به برخی نوآوری‌ها در بخش خبر رسانه ملی که در اوایل مسئولیتش در سازمان صدا و سیما ایجاد کرده است، اشاره و عجین کردن روایت‌های خبری را با قصه پردازی، ضرورتی انکارناشدنی برای تاثیرگذاری خبر بر مخاطب عنوان کرد.

ضرغامی: مدیران در رسانه ملی حاضر نبودند ۲۰:۳۰ را به آیتم‌هایشان اضافه کنند

وی از جمله گفت: روزهای اولی که به سازمان صدا و سیما رفتم، احساس می‌کردم که بخش خبر بسیار خشک و بی روح است و خیلی نمی‌شود با زبان طنز به این حوزه ورود کرد لذا ایده خبر ۲۰:۳۰ را در همان روزهای اول با معاونت سیما مطرح کردم و یادم می‌آید که مدیران و مسئولان برنامه‌های مختلف اصلا حاضر نبودند حتی زمان کوتاهی از برنامه خود را به این حوزه اختصاص بدهند.

وی گفت: آن زمان به آقای پورحسین که مسئولیت شبکه ۲ را داشت پیشنهاد کردم که فقط ۱۵ دقیقه وقت برای این برنامه بگذارد من به او قول می‌دهم که این بخش جزو پربیننده ترین برنامه‌های تلویزیون بشود و برای شبکه خودش هم خوب است. خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم، ۲۰:۳۰ که شیوه جدیدی از روایتگری خبر را در رسانه ملی کلید زد، همچنان با فاصله زیادی از سایر بخش‌های خبری، در میان برنامه‌های پربیننده تلویزیون قرار دارد.

ضرغامی سپس درباره رابطه بین روایتگری در خبر و خوانش‌های متفاوتی که توسط مخاطبین از آن صورت می‌گیرد، گفت: خبرنگاری، روایتگری است؛ روایتگری از واقعیات، حوادث، پدیده‌ها و سایر مسائل و این نگاه روایت کننده و طرز فکر او یا همان خبرنگار است که نقش اساسی در تاثیرگذاری در ذهن مخاطب ایفا می‌کند.

رئیس پیشین رسانه ملی ادامه داد: مردم و مخاطبین هر کدام از یک خبر، روایاتی دارند و بر حسب تفاوت ادراک‌ها و پیش زمینه‌های ذهنی قبلی، نسبت به هر خبر، روایت و برداشت خاص خودشان را دارند. لذا خوانش روایتگر باید به گونه ای باشد که قرائت‌های مخاطبان را از خبر به سوی هدف اصلی و اولیه روایت، برگرداند و تغییر دهد.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعریف ارتباط موفق گفت: ارتباط موفق ارتباطی است که در آن پیام از فرستنده به گیرنده می‌رسد و بعد هم باعث تغییر رفتار گیرنده بر مبنای هدف فرستنده می‌شود پس باید روایتگری ما به گونه ای باشد که این تاثیر را بر مخاطب بگذارد و قرائت‌های غلط را در جامعه به حداقل برساند.

کلیدواژه «فیش‌های نجومی» رئیس جمهور را هم به اعتراف واداشت

ضرغامی ادامه داد: در روایتگری باید به دو نکته توجه داشت؛ نکته اول قصه پردازی است. کسانی که با ویژگی‌های دراماتیک آشنا باشند، فرایند مثبتی را از لحاظ برانگیختن احساسات مخاطب طی می‌کند. مسئله دوم نوآوری و خلاقیت در واژه پردازی است؛ یک کلمه خوب و هوشمندانه می‌تواند به جای دهها سخنرانی و مقاله تاثیرگذار باشد این کار البته سواد می‌خواهد و همچنین هنرمندی و در نهایت خلاقیت.

وی با بیان اینکه خبرنگار متعهد حرفه‌ای با نگاهی درست و تعهدی سازمانی می‌تواند کار مسئله یابی را در جامعه انجام دهد و به نوعی اولویت‌های جامعه را تعیین کند تا عناصر تصمیم ساز، تصمیمات درست بگیرند، در این رابطه مسئله فیش‌های نجومی را که این روزها در کشور زیاد مطرح می‌شود، مثال زد و گفت: کسانی که این کلیدواژه را خلق کردند، کارشان را به درستی بلند هستند. این موضوع آنقدر مهم بود که حتی شخص رئیس جمهور را به اعتراف وا داشت.

ضرغامی با بیان اینکه این کار گسترده رسانه ای، کشور را به تصمیم سازی و تصمیم گیری رساند تاکید کرد: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، این بحث نباید فراموش شود. واقعیت این است که یکی از مشکلات فضای مدیریتی کشوردر همین بحث فیش‌های نجومی، عددها و رقم‌های غیررسمی و پراکنده ای است که اگر چه در محاسبات نمی‌آید اما به برخی مدیران پرداخت می‌شود.

انتقاد ضرغامی از «ژست مستقل گرفتن» از طرف برخی رسانه‌های جبهه عدالتخواه

رئیس پیشین رسانه ملی در خصوص استقلال رسانه هم گفت: امروز و در شرایط کنونی کشور، رسانه‌های متعهد باید با یکدیگر همکاری و هم افزایی جدی داشته باشند و از این نظر است که رسانه‌ها به خودی و غیر خودی تقسیم می‌شوند. متاسفانه وقتی از یک عزیزی در یک رسانه همسو و عدالتخواه می‌خواهید که او هم بیاید گوشه‌ای از این کار را بگیرد، بعضاً با این جواب روبرو می‌شوید که رسانه من مستقل است و من فلان رسانه نیستم این باعث تاسف است.

در ادامه این برنامه مهدی نصیری مدیر مسئول نشریه «صبح» و از پیشکسوتان روزنامه نگاری کشور در سخنانی با بیان اینکه ما هیچگاه به خبرنگاری به عنوان یک حرفه نگاه نمی‌کنیم بلکه این کار ذیل عناوینی مانند انجام رسالت و امر به معروف و نهی از منکر باید معنا شود در پاسخ به این سئوالی که خود طرح کرد، گفت: سئوال این است که رسالت امروز ما چیست؟ به عقیده من رسالت ما حفظ نظام جمهوری اسلامی و تداوم آن به عنوان کانون استبدادستیزی در دنیای بی رحم و تحت سلطه نظام فاسد غربی است.

وی افزود: بخش مهمی از این مسیر هم در چارچوب شعارهای عدالتخواهانه و دوری گزیدن از تجمل گرایی قابل طی شدن است. یکی از مهمترین رسالت‌های ما به عنوان خبرنگار، احیای این شعارها و تداوم آنها است.

مهدی نصیری: منشا فسادی که امروز به فیش‌های نجومی رسیده، اظهارات خطیب جمعه تهران در سال ۶۸ است

مدیر مسئول نشریه «صبح» با اظهار تاسف از بروز پدیده بسیار زشت، نامیمون و نگران کننده فیش‌های نجومی در جامعه گفت: البته این فساد یک شبه ایجاد نشد و محصول یک جریان است؛ جریانی که شاید نقطه آغازین آن صحبت‌های خطیب نماز جمعه تهران در سال ۶۸ باشد که آشکارا بر ضرورت بروز تجمل گرایی در زندگی مسئولان تاکید کرد.

نصیری افزود: بعد از آن هم ما شاهد ظهور جریان لیبرال منش در عرصه سیاسی و اقتصادی بودیم. من زمانی که در روزنامه کیهان مسئولیتی داشتم، خبرنگاران گروه گزارش این روزنامه را مامور کردم که بروند با تک تک وزرا گفتگو کنند و از زندگی شخصی‌ها آنها بپرسند چون به اعتقاد من این مسئله اصلا در چارچوب مسائل خصوصی افراد نیست.

با مفاسد دولت سابق، برخورد جدی، لازم و کافی نشد

وی گفت: یادم می‌آید یک بار مرحوم حبیبی معاون اول رئیس جمهور با من تماس گرفت و ابراز کرد که آقای رئیس جمهور بسیار از این روندی که در پیش گرفته ایم عصبانی است و من هم به ایشان عرض کردم که ما فقط در حال انجام وظیفه خبرنگاری و تعهد روزنامه نگارانه خود هستیم. در دولت سازندگی ما درباره دو وزارتخانه افشاگری کردیم و پیش بینی‌های ما خیلی سریع به تحقق پیوست و متاسفانه این روند در دولت اصلاحات هم تداوم یافت.

مدیر مسئول نشریه «صبح» اضافه کرد: به دولت بهار هم که رسیدیم علیرغم امتیازاتی که این دولت در ۴ سال اول فعالیت خود داشت اما در دوره دوم و بخصوص دو سال آخر آن متاسفانه شاهد بکارگیری مسئولانی که پاکدامن نبودند و همچنین ظهور اختلاسهای کلان مالی بودیم. من معتقدم برخورد جدی لازم و کافیبا مفاسد دولت سابق صورت نگرفت.

فیش‌های نجومی هم مشروعیت و هم مقبولیت نظام اسلامی را نشانه رفته است

نصیری با مقایسه فسادهای مالی در دوره استقرار دولت تدبیر و امید با دوره فعالیت دولت بهار گفت: ما در حال حاضر با مسئولانی مواجه هستیم که برای خودشان مجوز اخذ حقوق‌های نجومی را صادر کردند که این کاملا با یک اختلاس که در آن دوره بروز کرد متفاوت است و ما نمی‌دانیم چگونه در این ماهها، پدیده وزرای هزار میلیاردی را تحمل کردیم!؟

به گفته این فعال رسانه ای، ماجرای اخیر فیش‌های نجومی هم مشروعیت و هم مقبولیت نظام اسلامی را نشانه رفته و مطبوعات برای انجام رسالت دینی خودشان، باید همچنان این معضل را دنبال کنند و اجازه ندهند مسئله لاپوشانی شود چرا که اگر اقدام‌ها و مجازات‌ها متناسب با جرم نباشد، با خطری عظیم برای نظام اسلامی روبرو خواهیم شد.

نصیری در پایان سخنانش گفت: باید رسالت فساد ستیزی و عدالت خواهی را به نفع مردم و نظام اسلامی با جدیت تمام ادامه دهیم و مانع ابروز فاجعه ای که نظام را تهدید می‌کند، بشویم.

بر اساس این گزارش، در بخشی از برنامه همایش رسانه‌ای «سوگند به قلم»، از آهنگ «قصه کبوتر» که درباره خبرنگاران و شهدای رسانه بود، به خوانندگی «حسن رضایی» از خبرنگاران گروه اجتماعی خبرگزاری فارس نیز رونمایی شد و وی با خواندن قطعه‌ای از این آلبوم، آن را به همکار سابقش زنده‌یاد مهدی خوانساری که چند روز قبل درگذشت، تقدیم کرد. در پایان این برنامه از خانواده سه شهید مدافع حرم نیز قدردانی شد.