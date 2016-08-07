به گزارش خبرنگار مهر، مهرانگیز حیدریان ظهر یکشنبه در مراسم روز خبرنگار با اشاره به اینکه علیرضا پسر اولم بود که زمانیکه پسرش تنها ۲۰ روزه بود به جبهه رفت و شهید شد، اظهار داشت: در سال ۶۷ غلامرضا دومین پسرم به شهادت رسید.

وی با بیان اینکه زمانیکه در غسالخانه بر جنازه علیرضا صحبت داشتم گفتم که اگر زمانی اسلام در تنگنا قرار بگیرد یک پسر دیگر دارم و او را هم راهی جبهه می کنم، تصریح کرد: غلامرضا پسر دومم نیز با داشتن دو دختر یک و دو ساله به جبهه رفت و شهید شد.

مادر شهید خبرنگار علیرضا حیدریان با تاکید بر اینکه فرزندانم دل گذاشتند و از خانه و زندگی و لذت فرزند گذشتند، افزود: الان در حضور همه می گویم اگر باز اولاد ذکور داشتم در راه اسلام، وطنم و خاکم تقدیم می کردم.

حیدریان با اشاره به اینکه غلامرضا پسر دومم ۱۳ سال مفقود بود، ادامه داد: در سال ۸۰ یک تکه استخوان برای من آوردند و اینکه آیا غلامرضای من بود یا فرزند مادر دلسوخته دیگری بود را نمی دانم چون هیچ نشانی از غلامرضا به من ندادند.

وی تصریح کرد: اما این تکه استخوان را به فرزندی قبول کردم و گفتم پس از عمری غریبی بی نشانی خدا خواست که در غربت نمانی...

مادر شهید خبرنگار علیرضا حیدریان خطاب به شهردار خرم آباد گفت: پس از ۳۰ سال هیچ جای خرم آباد به اسم دو شهیدم نشده است.

حیدریان با اشاره به اینکه چرا باید مزار دو شهید سیمان سیاه باشد و جواب من را چه کسی می خواهد بدهد اظهار داشت: خجالت می کشیم دیگر به بنیاد شهید بگوییم وقتی به ما می گویند برای ساخت مزار شهدا بودجه نیست.