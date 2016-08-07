به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ایران و جمهوری آذربایجان عصر یکشنبه به وقت محلی، ۶ سند و یادداشت تفاهم همکاری در راستای تعمیق و تقویت روزافزون روابط و همکاری‌های دوجانبه امضا کردند.

این اسناد و تفاهم‌نامه همکاری با حضور روسای جمهور دو کشور به امضاء رسید.

اولین یادداشت تفاهم همکاری در زمینه استاندارد، بین سازمان ملی استاندارد کشورمان و وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان به امضاء رسید. همچنین یادداشت تفاهم همکاری میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به امضاء روسای بانک‌های مرکزی دو کشور رسید.

سند برنامه اجرایی همکاری‌ها در زمینه گردشگری میان دو کشور بین سازمان صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران و سازمان مربوطه طرف دیگر امضاء شد و پروتکل تمایل میان دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه تحقیق کریدور حمل و نقل شمال – جنوب بین وزیر مسکن و شهرسازی و همچنین وزیر حمل و نقل جمهوری آذربایجان امضاء شد.

همچنین در زمینه همکاری‌های امنیت الکترونیک تفاهم‌نامه‌ای به امضاء محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر حمل و نقل جمهوری آذربایجان رسید.

آخرین یادداشت تفاهم نیز، موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بود که به امضاء وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان رسید.