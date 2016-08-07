خدابنده لو: سبقت اللهی می توانست فینالیست شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، سکینه خدابنده لو مربی تیم ملی تیراندازی پس از رقابت گلنوش سبقت اللهی در مسابقات تپانچه ١٠ متر المپیک ریو اظهارداشت: عملکرد گلنوش خیلی عالی بود و در واقع همان رکوردهایش در مسابقات بین المللی را ثبت کرد با این تفاوت که فشار المپیک بیشتر از سایر مسابقات است.

وی افزود: سبقت اللهی تجربه کمی دارد و در مجموع در ٦ مسابقه بین المللی حضور یافته بود. با این حال رکورد خوبی زود و حتی بالاتر از نفر اول و دوم رنکینگ جهانی ایستاد. او در بین ٤٥ نفر بیست و یکم شد و در نیمه بالایی جدول ایستاد.

خدابنده لو تصریح کرد: کاملا از عملکرد سبقت اللهی راضی هستم هر چند اعتقاد دارم او می توانست به فینال راه یابد اما کم تجربگی و فشار زیاد مانع این امر شد.سبقت اللهی این توانایی را دارد در بین برترین های دنیا باشد و در صورت ادامه این روند دست یافتن به این مهم دور از دسترس نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.