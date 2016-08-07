خبرنگاران امروز همانند محدثان زمان پیامبر(ص) و ائمه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام علی مصائبی، ضمن تبریک به مناسبت روز خبرنگار و همچنین مقارن شدن این روز با هفته‌ی کرامت در این خصوص بیان کرد: باتوجه به اینکه مشاهده می‎شود برخی از روایات ناصحیح از گذشته به امروز رسیده است؛ از این رو کار خبرنگاری خیلی مهم و خطیر بوده و خبرنگاران باید در انعکاس و نشر اخبار صحیح تمام دقت خود را به کار گیرند.

وی با اشاره به نام‌گذاری روز هفدهم مرداد به عنوان روز خبرنگار بیان کرد: نام‌گذاری یک روز از سال به این عنوان کار بسیار خداپسندانه و مبارکی است؛ چرا که خبرنگاران در جامعه تلاش زیادی می‎کنند؛ از این‎رو جای دارد که از این قشر فعال جامعه تجلیل شود.

وی ادامه داد: امروزه هجمه‌های شدید اخبار کذب و ناصحیح در جامعه به حدی زیاد است که گاهی تشخیص اخبار صحیح و موثق کاری بس مشکل است؛ از این رو کار رسانه‌ها و خبرنگاران امروزه سنگین‌تر و سخت‌تر از قبل شده است.

حجت‌الاسلام مصائبی یادآور شد: علارغم برخی از مشکلات موجود در حوزه‌ی خبر، در جامعه‌ی ما قشر خبرنگار، جوان، متدین و علاقه‌مند به مباحث جامعه هستند که در ترویج فرهنگ وقف نیز نقش موثری دارند.

وی ادامه داد: اما واقعیت این است که امروزه با وجود تمامی امکانات، اطلاع‌رسانی در خصوص امور وقفی کم بوده و نیاز است که در این خصوص توجه بیشتری مبذول شود؛ چرا که اهالی رسانه با تبلیغ و ترویج این فرهنگ غنی می‎توانند در خصوص احیا و ایجاد موقوفات قدم برداشته و هم اینکه وقف‌های جدیدی را در حوزه‌ی رسانه‌ها ایجاد کنند؛ چرا که امروزه در این خصوص نیاز به موقوفات بسایر احساس می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در قرآن‌ها بارها در خصوص امور خیر به واژه‌ی "بلغ" اشاره شده است، گفت: کار خبرنگاران و اطلاع‌رسانی به مردم بهترین معنای واژه‌ی "بلغ" بوده و خبرنگاران با تبلیغ در عرصه‌ی امور خیریه و موقوفات می‎توانند در زمینه‌ی وقت تاثیر زیادی داشته باشند.