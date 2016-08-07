آنالیزور والیبال کنار تیم ملی است/ غایبان افتتاحیه بلیت داشتند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، اصغر رحیمی سرپرست کاروان ورزشی کشورمان در خصوص صحبت‌های مطرح شده سرمربی تیم ملی والیبال گفت: خوشبختانه هیچ مشکلی در خصوص سازماندهی کاروان نداشته و نداریم و فکر می کنم منظور ایشان بیشتر مربوط به مشکلات دهکده و میزبان باشد.

وی ادامه داد: ما همانند تمام کشورهای دنیا باید کاروانی منظم و هماهنگ داشته باشیم که به همین دلیل هم اعلام کرده ایم همه اعضای کاروان از لباس های ورزشی آبی رنگ منقش به نام ایران استفاده کنند. بحث ایشان در خصوص اینکه روزی دوبار با این لباسها تمرین می کنند کمی عجیب است چرا که هیچ رشته ای با گرم کن و لباس گرم ورزشی تمرین نمی کند و هر رشته مطابق با ماهیت آن ورزش لباس مخصوص تمرین دارد.

رحیمی یادآور شد: تمامی امکانات و همچنین مشکلات دهکده مشترک و برای تمام تیمهاست. این بدان معناست که هم امکانات رفاهی و هم مشکلاتی مانند شلوغ بودن صف لباسشویی مختص تمام تیمها و کشورهاست و هر کسی که تجربه المپیک و اسکان در دهکده بازیها را داشته می داند که در اینجا تیم آمریکا و چین با تیمهای جیبوتی و گابون هیچ تفاوتی و ارجحیتی به هم ندارند.

سرپرست کاروان ورزشی کشورمان به صحبتهای لوزانو در خصوص نبود آنالیزور در ترکیب تیم اشاره کرد و گفت: دو ماه پیش و با هماهنگی شخص رئیس فدراسیون والیبال و با توجه به محدودیت برای صدور کارت اعضای کادر فنی تیمها مقرر شد تا فقط محل اسکان آنالیزور تیم ملی خارج از دهکده باشد اما تمامی هماهنگی های لازم برای حضور وی در دهکده و بازیها فراهم شد.

وی در ادامه گفت: در این زمینه نیز باید توضیح دهم که طبق وعده، آنالیزور تیم ملی والیبال بصورت تمام وقت در دهکده و تمرینات کنار کادر فنی و ملی پوشان حضور داشته و در مسابقات نیز با آی دی کارت موقت براحتی حضور می یابد. موضوع اینجاست که تا کنون مسابقه ای برگزار نشده که آنالیزور تیم ملی در آن غیبت داشته باشد؛ این بحث یعنی قصاص قبل از جنایت.

رحیمی در پایان در خصوص نفرات حاضر در رژه نیز گفت: طبق تصمیم کادر سرپرستی مقرر شد تمام نفراتی که در رژه نیستند بلیط حضور در افتتاحیه را دریافت کنند که طبق همین تصمیم به تمام افراد بلیط ارائه شد. برخی مثل لوزانو آمدند و برخی دیگر هم تشخیص دادند که به ورزشگاه نیایند.