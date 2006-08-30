حضانت موقت كودك آزار ديده به بهزيستي واگذار مي شود

دكتر غلامرضا رضايي فر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در خصوص حمايت بهزيستي ازكودك آزاري افزود: پس از تماس با خط تلفن 123 مددكاران سازمان به آدرس كودك مورد نظر مراجعه وضعيت آزار و اذيت كودك را بررسي مي شوند و درصورت مشاهده آسيب جدي براساس حكم قضايي عمل مي شود.

وي خاطر نشان كرد: در مرحله اول و تائيد آزار و اذيت كودك قاضي دادگاه حكم حضانت موقت كودك را به بهزيستي مي دهد و پس ازپايان يافتن زمان حكم ، در صورت تشخيص قاضي و بهبود وضعيت والدين كودك ، حكم تغيير مي كند در غير اينصورت حضانت دائمي كودك به سازمان بهزيتسي داده مي شود.

معاون دفتر آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي تاكيد كرد: البته صلاح كودك است كه در درجه اول حضانت وي به بستگان نزديك داراي صلاحيت سپرده شود و در غير آن در مراكز بهزيستي نگهداري خواهد شد.

رضايي فر در مورد زنان آزار ديده ، گفت: پس از تاييد آزار اين زنان از سوي پزشك قانوني ، به طور موقت در مراكز بهزيستي نگهداري خواهند شد و كارشناسان حقوقي وضعيت و پرونده زن خشونت ديده را پيگيري مي كنند و در اين صورت زن مي تواند درخواست ديه كند. در نهايت چنانچه اين روند و آسيب و اذيت در زندگي زن از سوي همسر ادامه پيدا كند ، مي تواند در خواست طلاق كند.