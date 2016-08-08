اصحاب رسانه در ارتقاء سطح فرهنگ کار جمعی در جامعه نقش موثر دارند

به گزارش خبرنگار مهر، میرشمس مومن زاده در نشست با اصحاب رسانه به مناسب که عصر یک شنبه و به مناسبت روز خبرنگار در فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد با اشاره به روشن بودن جایگاه خبرنگاران و رسانه از دید مردم و نظام مقدس اسلامی، اظهار کرد: خبرنگاران حلقه اتصال بین مردم و مسئولان هستند.
وی به نقش موثر خبرنگاران و رسانه ها درارتقای اعتماد اجتماعی اشاره کرد و یادآورشد: رسانه می تواند در تولید سرمایه اجتماعی و ملی نیز نقشی فعال داشته و جامعه را به آن سمت سوق دهند.
فرماندار فومن در ادامه با تأکید بر اینکه خبرنگاری شغل نبوده بلکه عشق است، گفت: نگاه شغل گونه به خبرنگاری شرافت و مسئولیت سنگین این حرفه را به خبرنگاران یادآور شده و از آنها درست عمل کردن به رسالت خود را می خواهد.
وی خبرنگاران را چشم و گوش جامعه عنوان کرد و افزود: رسانه با بیان مشکلات و مطالبات مردم در توسعه و رشد هر جامعه نقش موثر ایفا کرده و نبود یک رسانه پویا موجب عقب ماندگی جوامع می شود.
فرماندار فومن با اشاره به اینکه اصلاح و غنی سازی فرهنگ عمومی، ایجاد انسجام و وحدت ملی، گسترش اخلاق بسیار مهم و موثر بوده و پیشرفت و توسعه هر جامعه ای منوط به داشتن خبرنگاران پویا و فعال است.
وی با بیان اینکه یکی از رسالت های رسانه ایجاد زمینه های رشد و توسعه هر جامعه ای است، تصریح کرد: اصحاب رسانه در ارتقای فرهنگ عمومی کار جمعی و مشارکتی نیز نقشی تأثیرگذار ایفا می کنند.
مومن زاده ادامه داد: خبرنگار و رسانه می تواند در آینده یک ملت نقش آفرین بوده و به عنوان یک عامل اجرایی با گسترش اخلاق و بیان نقاط قوت و ضعف وقایع را با دقت و به درستی انعکاس دهد.
به گفته این مسئول رسانه نباید به دنبال ایجاد حاشیه بوده و اصل مطلب را از خاطر ببرد بلکه باید در حل مسائل حاشیه ای کمک حال مسئولان شوند.
وی به تأسیس کانون خبرنگاران شهرستان فومن نیز اشاره و تأکید کرد: این کانون در جهت حل و پیگیری مسائل و مشکلات در زمینه معیشت، بیمه، شخصیت اجتماعی و... این قشر راه اندازی شده است.
در پایان این نشست نیز از تعدادی از خبرنگاران فعال شهرستان فومن تجلیل به عمل آمد.
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