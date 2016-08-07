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۱۷ مرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۳۱

به دلیل دوپینگ؛

۲۶۷ ورزشکار روس از حضور در پارالمپیک محروم شدند

۲۶۷ ورزشکار روس از حضور در پارالمپیک محروم شدند

ورزشکاران کشور روسیه به علت رسوایی دوپینگ این کشور در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو شرکت نخواهند کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته بین المللی پارالمپیک به دنبال دریافت گزارش مکلارن، اقدام به محرومیت ورزشکاران روسی از  حضور در این بازی ها کرده است. 

این گزارش که ماه گذشته منتشر شد تایید کرده که برنامه های دوپینگ ورزشکاران روسی، تحت نظارت دولت این کشور صورت گرفته است. 

کمیته ملی پارالمپیک روسیه نسبت به این گزارش به دادگاه عالی داوری در ورزش درخواست فرجام خواهی داد.

بازی های پارالمپیک ریو ۳۱ روز دیگر آغاز خواهد شد و این در حالی است که ۲۶۷ ورزشکار روسی در ۱۸ رشته ورزشی از حضور در این بازی ها محروم شده اند. 

«سر فیلیپ کریون»، رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک، گفت: سیستم آنتی دوپینگ در روسیه شکسته شده، فاسد شده و در معرض خطر قرار گرفته است. کمیته ملی پارالمپیک روسیه نتوانست به کمیته ضد دوپینگ آی پی سی اطمینان خاطر بدهد که ورزشکاران این کشور صلاحیت حضور در این رقابتها را دارند و به عنوان یک عضو کمیته بین المللی پارالمپیک نتوانست تعهدات بنیادین خود را به جا بیاورد. در نتیجه کمیته ملی پارالمپیک روسیه به حالت تعلیق درمی آید.  

کد مطلب 3734820

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