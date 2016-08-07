توان برق جزیره خارگ دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر خلیفه عصر یکشنبه در نشست مسئولان جزیره خارگ اظهار داشت: مشکلات برق اهالی ساکنان در سال گذشته باعث ایجاد نارضایتی شده بود که این خواسته با حق بوده و تدبیر برق استان و منطقه سریعا به این موضوعات رسیدگی جدی شده است.

وی ادامه داد: برای بهسازی شبکه برق جزیره خارگ بالغ بر هشت میلیارد هزینه شده است که با این اقدامات مردم خارگ دغدغه‌ای در ارتباط با خاموشی برق در جزیره خارگ نخواهد داشت.

مشاور مدیرعامل برق استان بوشهر اضافه کرد: با هزینه‌ای ۱۰ میلیارد ریالی و با جایگزینی سه مولد برق، توان برق جزیره خارگ در سال جاری دو برابر شده است.

وی با بیان اینکه از شب گذشته سه مولد ١.٥ مگاواتی به شبکه برق خارگ اتصال شده است، اضافه کرد: با جذب اعتبارات مناسب برای تامین، تعمیر و بهسازی شبکه برق خارگ اقدامات خوبی صورت گرفته است که ثمرات آن در سال جاری کاملا مشهود است.

خلیفه افزود: امیدواریم صورت حساب‌های برق باتوجه به صنعتی بودن منطقه خارگ به موقع پرداخت شود که شاهد توسعه بیشتر شبکه برق جزیره خارگ باشیم.