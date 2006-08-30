اميدواريم پاسخ ايران مسير مذاكره را بگشايد/ مجلس آماده بررسي متمم بودجه است

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به لرستان، غلامعلي حداد عادل در بدو ورود به استان لرستان مورد استقبال استاندار، حجت الاسلام صادقي امام جمعه موقت خرم آباد، نمايندگان استان در مجلس و مقامات محلي قرار گرفت.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران ، هدف از سفر خود به استان لرستان را آشنايي با واقعيت ها، اطلاع از پيشرفت ها ومشكلات استان لرستان خواند و گفت: انشاء الله با كمك نمايندگان مجلس و استاندار به همفكري بنشينيم و اگر وظيفه اي بر عهده مجلس شوراي اسلامي است، انجام دهيم.

حداد عادل در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران كه پرسيد با توجه به اينكه آخرين روز مهلت شوراي امنيت به پاسخ ايران به بسته 1+5 نزديك است، اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود و نتيجه آن اتخاذ تصميم جديد برضد جمهوري اسلامي ايران باشد، عكس العمل مجلس چه خواهد بود، اظهار داشت: مجلس كه خانه ملت است ‌و بيان كننده اراده ملت، ما بر استفاده از انرژي هسته اي به صورت صلح آميز تاكيد داريم و آن را به صورت قانون در آورده است.

وي افزود: نه ملت ايران، نه مسئولان، نه مجلس، نه رياست جمهوري هيچ كدام در استفاده نكردن از اين حق اراده اي ندارند، بلكه همه مصر هستند از اين حق استفاده شود.

حداد عادل تصريح كرد: ايران با پاسخ به بسته پيشنهادي باب مذاكره را گشوده است و اميدواريم پاسخي كه ايران داده مسير را به سوي مذاكره بكشاند.

عضو شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين سئوال كه آيا خروج از NPT مد نظر است يا خير، گفت: فعلا اين بحث ها مطرح نيست.

رئيس مجلس در پاسخ به اين سئوال كه ظاهرا تا آخر شهريور لايحه متمم بودجه عمراني كشور تقديم مجلس مي شود و با توجه به مخالفت مجلس با افزايش اعتبارات عمراني دولت درگذشته ، سرنوشت اين لايحه چه مي شود؟ اظهار داشت: مجلس هيچ وقت با تقديم لايحه متمم بودجه از سوي دولت مخالفت نداشته و در بررسي اصل لايحه بودجه اعتبارات عمراني بيشتر را موكول به ارزيابي از جذب اعتبارات عمراني تصويب شده ،‌ كرده است.

وي افزود: مجلس به دولت پيشنهاد كرد اگر در جذب اعتبارات فوق موفق بود، متمم بياورد، مجلس آماده بررسي متمم است و آنچه تشخيص داده شود براي عمران موافقت مي شود.

حداد عادل پس از ورود به خرم آباد و گفتگو با خبرنگاران، در گلزار شهداي خرم آباد حاضر شد و با قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهيدان، اداي احترام كرد.

بنا بر اين گزارش، رئيس مجلس در اين سفر سه روزه، علاوه بر ديدارهاي مردمي در شهرهاي مختلف اين استان، طرح پتروشيمي لرستان را كلنگ زني مي كند.