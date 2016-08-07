مسئولان آستانه تحمل خود را در برابر انتقادات سالم بالا ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، شامگاه یکشنبه در آئین بزرگداشت روز خبرنگار در اراک اظهار داشت: خبرنگاران در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید در چارچوب معیارهای ارزشی نظام، دوری از جانب داری و حفظ امانت داری در حرفه سخت و مقدس خبرنگاری حرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه خبرنگاران سرمایه های باارزش هر جامعه هستند، اظهار داشت: نقد و تحلیل خبرنگاران می تواند بسیاری از چالش ها، معضلات و آسیب های جامعه را کاهش دهد و مانع از لغزش های مسئولان شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطر نشان کرد: قلم خبرنگاران و نویسندگان و آنچه روی کاغذ می نویسند و به نقد می کشند، با رعایت اصول و معیارهای ارزشی و امانت داری و اخلاق، می تواند منشا آثار خیر و سازنده باشد در غیر این صورت اثر سوء به همراه دارد.

دری نجف آبادی تصریح کرد: چنانچه خدای ناکرده قلم برای نوشتن به سمت راه ناثواب برود، نه تنها موجب رفع چالش در جامعه نخواهدشد، بلکه راه برای سواستفاده و تاخت و تاز دشمنان هموار خواهدکرد.

وی در ادامه گفت: خبرنگار متعهد باید آگاه و هوشیار باشد و اگر افشاگری می کند خردمندانه، براساس اصول و معیارها و در جهت منافع نظام اسلامی باشد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان داشت: دشمن کاملا بیدار و هوشیاراست و برای ضربه زدن از هر فرصتی استفاده می کند و ما نباید با برخی رفتارها شرایطی به وجود بیاوریم که برای دشمن فرصت بوده و برای ما آفات و تخریب به همراه داشته باشد.