  1. استانها
  2. مرکزی
۱۷ مرداد ۱۳۹۵، ۲۳:۵۳

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:

مسئولان آستانه تحمل خود را در برابر انتقادات سالم بالا ببرند

مسئولان آستانه تحمل خود را در برابر انتقادات سالم بالا ببرند

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: مسئولان باید در برابر انتقادات سالم و سازنده خبرنگاران و رسانه ها، آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند و خبرنگاران نیز امانتدار و صادق باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، شامگاه یکشنبه در آئین بزرگداشت روز خبرنگار در اراک اظهار داشت: خبرنگاران در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید در چارچوب معیارهای ارزشی نظام، دوری از جانب داری و حفظ امانت داری در حرفه سخت و مقدس خبرنگاری حرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه خبرنگاران سرمایه های باارزش هر جامعه هستند، اظهار داشت: نقد و تحلیل خبرنگاران می تواند بسیاری از چالش ها، معضلات و آسیب های جامعه را کاهش دهد و مانع از لغزش های مسئولان شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطر نشان کرد: قلم خبرنگاران و نویسندگان و آنچه روی کاغذ می نویسند و به نقد می کشند، با رعایت اصول و معیارهای ارزشی و امانت داری و اخلاق، می تواند منشا آثار خیر و سازنده باشد در غیر این صورت اثر سوء به همراه دارد.

دری نجف آبادی تصریح کرد: چنانچه خدای ناکرده قلم برای نوشتن به سمت راه ناثواب برود، نه تنها موجب رفع چالش در جامعه نخواهدشد، بلکه راه برای سواستفاده و تاخت و تاز دشمنان هموار خواهدکرد.

وی در ادامه گفت: خبرنگار متعهد باید آگاه و هوشیار باشد و اگر افشاگری می کند خردمندانه، براساس اصول و معیارها و در جهت منافع نظام اسلامی باشد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان داشت: دشمن کاملا بیدار و هوشیاراست و برای ضربه زدن از هر فرصتی استفاده می کند و ما نباید با برخی رفتارها شرایطی به وجود بیاوریم که برای دشمن فرصت بوده و برای ما آفات و تخریب به همراه داشته باشد.

کد مطلب 3734851

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها