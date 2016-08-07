وقوع چندین انفجار در یک انبار مهمات در شمال فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عصر یکشنبه حدود ۱۰ انفجار در یک انبار مهمات در منطقه «فیمی» واقع در شمال فرانسه به وقوع پیوست. در این انفجارها تلفاتی ثبت نشده و پلیس فرانسه اعلام کرد که احتمالا این حادثه تصادفی بوده است.

در پی این حادثه نیروهای امنیتی محل مذکور را تحت محاصره درآورده و از نزدیک شدن خودروها به سمت آن ممانعت کردند. همچنین هفت ساختمان در این مکان که حاوی بمب های متعلق به جنگ جهانی اول بودند تخلیه گردید.

پلیس فرانسه اعلام کرد که انفجارهای مذکور در پی انفجار چاشنی های انفجاری روی داده است نه بمب. پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت که مهمات موجود در این مکان نسبتا قدیمی و به تغییرات آب و هوایی مثل رطوبت و گرما حساس بوده و امکان دارد علت انفجارها همین امر باشد.

این انبار مهمات در منطقه «فیمی» در ۱۰ کیلومتری جنوب شهر «لنس» فرانسه واقع شده است و مهمات مختلف که برخی از آنها شیمیایی هستند در آن نگهداری می شود.