تعداد نمايندگان حاضر به حد نصاب نرسيد/ مجلس امروز جلسه علني ندارد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بر اساس آيين نامه داخلي مجلس ، حداقل بايد 194 نماينده در جلسه حضور داشته باشند تا مجلس رسما بتواند جلسه علني تشكيل دهد اما امروز تعداد نمايندگان حداقل 10 تا 15 نفر كمتر از حد نصاب بود.

علت عدم حضور نمايندگان در جلسه علني امروز مجلس، شركت آنان در مراسم افتتاح طرح هاي عمراني در حوزه هاي انتخابيه و ويژه برنامه هاي ‌هفته دولت و همچنين حضور آنان در مراسم گراميداشت شهيدان رجايي و باهنر و شهداي دولت كه صبح امروز در مدرسه عالي شهيد مطهري برگزار مي شود، عنوان شده است.

به گفته باهنر جلسه علني بعدي مجلس يكشنبه هفته آينده تشكيل خواهد شد.