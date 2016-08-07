روزبهانی پس از حذف از المپیک: هیچ مشتی نخوردم اما باختم!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، احسان روزبهانی که با شکست برابر نماینده ای از هلند در اولین مبارزه خود در بازی های المپیک از دور رقابت ها کنار رفت، گفت: علت باختم را نمی فهمم. همه دیدن که من سر تر از حریفم بودم ولی داوران بازهم در حقم ناداوری کردند.

وی در این را ادامه داد: من تمام حریفان سرتر از این هلندی را شکست دادم؛ داوران من را بازاندند.

روزبهانی تصریح کرد: تنهای تنها بودم و هیچ پشتوانه ای نداشتم، چون کسی را نداریم ما را به یک بوکسور ضعیف میبازانند.

وی تاکید کرد: تو این بازی اصلا مشتی نخوردم و حریف هم خطا کرد ولی بازهم دست حریفم را بالا بردند.

تنها نماینده بوکس ایران در بازی های المپیک ریو خاطرنشان کرد:من تمام تلاشم را کردم و خودم هم نمی دانم چرا بوکسور هلندی را برنده کردند.