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۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۳:۰۷

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

روزبهانی پس از حذف از المپیک: هیچ مشتی نخوردم اما باختم!

روزبهانی پس از حذف از المپیک: هیچ مشتی نخوردم اما باختم!

تنها بوکسور ایران در بازی های المپیک ریو پس از حذف شدن از این بازی ها گفت: نمی دانم چرا باختم در حالیکه در مبارزه با حریف هلندی هیچ مشتی نخوردم و کاملا هم سرتر بودم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، احسان روزبهانی که با شکست برابر نماینده ای از هلند در اولین مبارزه خود در بازی های المپیک از دور رقابت ها کنار رفت، گفت: علت باختم را نمی فهمم. همه دیدن که من سر تر از حریفم بودم ولی داوران بازهم در حقم ناداوری کردند.

وی در این را ادامه داد: من تمام حریفان سرتر از این هلندی را شکست دادم؛ داوران من را بازاندند.

روزبهانی تصریح کرد: تنهای تنها بودم و هیچ پشتوانه ای نداشتم، چون کسی را نداریم ما را به یک بوکسور ضعیف میبازانند.

وی تاکید کرد: تو این بازی اصلا مشتی نخوردم و حریف هم خطا کرد ولی بازهم دست حریفم را بالا بردند.

تنها نماینده بوکس ایران در بازی های المپیک ریو خاطرنشان کرد:من تمام تلاشم را کردم و خودم هم نمی دانم چرا بوکسور هلندی را برنده کردند.

کد مطلب 3734884
زینب حاجی حسینی

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    نظرات

    • فريبرز ۰۵:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
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      يعني منظورت اينه كه نتايج المپيك بيرون زمين رقم ميخوره ، همه هم كورن ، كلا منظور اين آقا اينكه ، مشتزن زياد مهم نيست تو مسابقه چه كار ميكنه مهم رييس فدراسيونه كه بايد كنار زمين نتيجه رو برگردونه ، عجب !!!!
    • علیرضا.ح.پ ۰۹:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
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      این احسان همیشه میبازه ادعا میکنه داورها نذاشتند...باختی دیگه داداش....مردم فهمیدند ضعیف بودی فرافکنی نکن.
    • مجید ۱۱:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
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      ممنون از تلاشت. تو قلب مایی.
    • حبیب ر م ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
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      احسان جان من یه هموطنم، دیشب تا سه بیدار بودم مسابقتو دیدم، ب نظرم کاملا سر بودی، فدای سرت

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