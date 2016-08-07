۸ مورد نقض آتش بس/هلاکت ۶۹ تروریست از «ادلب» در درگیری های حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مرکز روسی حمیمیم ویژه نظارت بر آتش بس در سوریه از ثبت ۸ مورد نقض آتش بس توسط گروه های تروریستی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. بنا بر اعلام این مرکز موارد نقض آتش بس در استان های لاذقیه و دمشق روی داده است.

مرکز حمیمیم اعلام کرد که تروریست های گروه موسوم به «جیش الاسلام» تعدادی از مناطق در حومه دمشق از جمله حوش نصری، النشابیه، حرستا، دوما و همچنین منطقه جوبر در شهر دمشق را مورد حمله خمپاره ای و موشکی قرار دادند. همچنین عناصر وابسته به گروه تروریستی موسوم به «ارتش آزاد» منطقه «توما» در استان لاذقیه را هدف حملات خود گرفتند.

این مرکز در بیانیه خود از پیوستن چهار منطقه در استان لاذقیه به آتش بس در سوریه خبر داده و اعلام کرد تعداد مناطق ملحق به آتش بس به ۳۶۰ منطقه رسید. بر اساس این بیانیه تعداد گروه های مسلح ملحق به آتش بس در سوریه نیز بدون تغییر باقی مانده و همان ۶۹ گروه است.

مرکز حمیمیم همچنین اعلام کرد که گروه های تروریستی جبهه النصره و داعش به تلاش های خود برای ناکام گذاشتن آتش بس در سوریه ادامه می دهند. بنا بر اعلام این مرکز در استان حلب نیز تروریست ها تعدادی از مناطق و محلات مسکونی از جمله الانصار و کاستلو را بمباران کردند.

خبرگزاری رسمی سانا از شهادت یک دختربچه و ۲ زن و زخمی شدن ۴ نفر دیگر در حملات خمپاره ای گروه های تروریستی به محلات مسکونی شهر حلب خبر داد.

مرکز حمیمیم در عین حال از رساندن ۵ تن کمک های بشردوستانه شامل موادغذایی به «حی الورود» در استان دمشق خبر داد.

در همین حال ارتش سوریه مواضع گروه های مسلح در المنصوره، الراشدین و خان العسل در غرب حلب را بمباران کرد.

از سوی دیگر پایگاه العهد گزارش داد که منابع وابسته به گروه های تروریستی به کشته شدن ۶۹ تروریست از «ادلب» در درگیری ها با نیروهای ارتش سوریه در جنوب غربی حلب طی روزهای یکشنبه ۳۱ جولای (۱۰ مرداد) تا روز شنبه ۶ اوت (۱۶ مرداد) اعتراف نمودند که این آمار فقط مربوط به تروریست های ادلب است.

پایگاه العهد با اعلام این مطلب اسامی ۶۹ تروریست نامبرده را نیز در این پایگاه منتشر کرد.