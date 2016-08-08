سید محمد علویون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات مینی گلف قهرمانی مردان و زنان کشور در حالی در تبریز برگزار شد و به پایان رسید که عملکرد قابل قبولی برای هیئت گلف استان قم به دست آمد.



وی افزود: مهم‌ترین اتفاق مسابقات مینی گلف مردان و زنان کشور در تبریز دعوت از ۲ گلف باز قم به اردوی تیم ملی بود که مهسا یزدانی فرد بانوی گلف باز قم برای نخستین بار با عملکردی قابل توجه به اردوی تیم ملی دعوت شد.



رئیس انجمن گلف استان قم گفت: در بخش مردان نیز فرهاد فاتح از چهره‌های شناخته شده گلف قم، در فهرست نفرات دعوت شده به تیم ملی مینی گلف قرار گرفت. موفقیتی که حاصل تلاش‌های خانواده نه چندان بزرگ اما علاقمند و ساعی گلف قم است.



علویون بیان داشت: در مسابقات مینی گلف مردان، تیم گلف قم با ۲۷۸ اسکور در رده هشتم جدول ۱۷ تیمی این مسابقات قرار گرفت در حالی که فاصله تیم گلف قم با تیم‌های زنجان و همدان رده ششم و هفتم جدولی ناچیز بود.



وی عنوان کرد: در بخش بانوان، تیم مینی گلف قم نتایج بسیار خوبی کسب کرد و توانست با اسکور ۳۰۹ پس از آذربایجان شرقی، اردبیل و اصفهان در رده چهارم کشور قرار گیرد در شرایطی که در بخش بانوان ۱۶ تیم حضور داشتند.



رئیس انجمن گلف استان قم تصریح کرد: مهسا یزدانی، سمانه سعادتی و نرگس جعفری با سرپرستی فاطمه ضرغام و فرهاد فاتح، حسام الدین هاشمی و مجید کربلایی اعضای تیم گلف قم در رقابت‌های قهرمانی کشور در تبریز بودند.