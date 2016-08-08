دو و میدانی کاران قم ۷ مدال مسابقات دانش آموزی کشور را کسب کردند

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دو و میدانی کاران قمی در مسابقات دانش آموزی کشور در شهرکرد عملکرد بسیار خوبی داشتند و با کسب ۵ مدال در مواد مختلف، بار دیگر ظرفیت‌های قم در رشته دو و میدانی را به نمایش گذاشتند.



وی افزود: در ماده‌ ۱۱۰ متر با مانع علی سلامتیان دو و میدانی کار آینده دار قم موفق شد مدال طلا را به دست بیاورد و در ماده ۴۰۰ متر مهدی رضایی توانست به مدال برنز دست پیدا کند.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: باقر محمدی دیگر مدال آور تیم اعزامی قم بود که در ماده ۲۰۰ متر صاحب نشان برنز مسابقات دانش آموزی کشور شد و سپس در مقطع متوسطه دوم در ۱۱۰ متر با مانع نوبت به علی کشاورز رسید تا مدال طلا را از آن خود کند.



رضایی بیان داشت: محمد تقی مهر علی در ماده پرتاب وزنه توانست با پرتابی به طول ۱۵ متر و ۹۰ سانتی متر عنوان نخست را از آن خود کند و در ادامه علی کشاورز که در ۱۱۰ متر با مانع طلایی شده بود در پرش سه گام روی پیست رفت و به مدال نقره دست یافت.



وی عنوان کرد: در بخش رله امدادی، تیم دو و میدانی قم در بخش متوسطه اول با ۳۰ صدم اختلاف نسبت به تیم اول، به مقام نایب قهرمانی رسید و این مدال هفتمین مدال دو و میدانی کاران قم در این رقابت‌ها در سطوح مختلف تحصیلی بود.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: هیئت دو و میدانی استان قم همکاری مثبت و موثری با آموزش و پرورش دارد و این همکاری به شناسایی، جذب و پرورش استعدادهای خوبی در این رشته منجر شده و جایگاه قم را به عنوان یکی از استان‌های قدرتمند دو و میدانی کشور تثبیت کرده است.