راهیابی تکواندوکار قم به اردوی تیم ملی

محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های انتخابی تیم ملی نوجوانان در بخش پسران به مدت ۲ روز طی روزهای شنبه و یکشنبه با حضور ۶ نماینده از استان قم به میزبانی خانه تکواندو فدراسیون برگزار شد.



وی افزود: در روز اول مسابقات انتخابی تیم ملی در تهران، امیر محمد غلامی و حسین داداش زاده به مصاف رقبای خود رفتند اما با وجود تلاش فراوان و نمایش فنی قابل قبول نتوانستند کاری از پیش ببرند و در نهایت از دور مسابقات حذف شدند.



رئیس هیئت تکواندوی استان قم گفت: در روز دوم این رقابت‌ها که انتظار بیشتری از نماینده استان قم می‌رفت، ۴ نماینده قمی به روی شیاپ چانگ مسابقات رفتند که در نهایت ۳ هوگوپوش قمی بنام‌های حسین حسین زاده، مهدی عابد و محمد حسین علی محمدی ناکام از دور رقابت‌ها کنار رفتند و حذف شدند.



جمشیدی بیان داشت: علی چهره قانی نوجوان تکواندوکار شایسته استان قم در مسابقات روز دوم توانست از سد حریفان خود بگذرد و به اردوی تیم ملی راه پیدا کند در حالی که این تکواندوکار پیش از این نیز در ترکیب تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا در تایوان شرکت کرده بود.



وی عنوان کرد: علی چهرقانی در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم روی شیهاپ چانگ رفت و در این مرحله از مسابقات انتخابی با غلبه بر حریفان خود به اردوی تیم ملی نوجوانان راه یافت تا همچون علی نادعلی در بخش پومسه، استان قم در این رده سنی و در بخش کیوروگی هم نماینده‌ای در تیم ملی داشته باشد.



رئیس هیئت تکواندوی استان قم تصریح کرد: سید جواد حسینی داور بین المللی هیئت تکواندو استان قم با دعوت کمیته داوران فدراسیون تکواندو در این رقابت‌ها به قضاوت پرداخت.