«کرفس» در فهرست میراث ملی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری، بهمن عسگری سوادجانی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این اداره کل گفت: کرفس کوهی با نام علمی Kelussia odoratissima Mozaff و نام محلی «کلوس» از تیره چتریان است.

وی با بیان اینکه کرفس کوهی گیاهی خودرو است که در صورت آسیب نرسیدن به ریشه آن سالیان سال رویش دارد و ارتفاع آن (ارتفاع گل) به ۱۲۰ و گاهی تا ۲۰۰ سانتی‌متر هم می‌رسد گفت: دوره رویش آن از هفته آخر اسفند ماه، همزمان با آب شدن برفها، شروع و تا اول خرداد ماه در دامنه کوهستانها در ارتفاعات ادامه دارد.

عسگری سوادجانی با اشاره به اینکه این گیاه بومی از گونه‌های دارویی، تغذیه‌ای و علوفه‌ای منطقه زاگرس مرکزی ایران بوده و جهت درمان برخی از دردها و بیماری‌ها مانند کاهش فشار خون، روماتیسم و بیماری‌های عصبی، جلوگیری از تولید سنگ کلیه و مثانه، تمیز کردن مجاری ادرار استفاده می‌شود افزود: از علوفه خشک این گیاه نیز می توان برای تعلیف دام استفاده کرد.

وی گفت: متاسفانه در دهه های اخیر بهره برداری بی رویه و نامناسب از این گیاه (ریشه‌کنی این گیاه و فروش در استانهای همجوار اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و استان چهارمحال و بختیاری) باعث شده تا این گونه در معرض خطر تهدید و حتی انقراض قرار گیرد.

عسگری سوادجانی گفت : این اداره کل بر آن شد در جهت کمک به حفظ این گونه ارزشمند نسبت به تهیه پرونده آن برای ثبت در فهرست آثار ملی ایران در سال ۹۴ اقدام کرد و نهایتا این اثر پس از طرح و بررسی در جلسه کمیته ملی ثبت و حریم میراث طبیعی در تاریخ ۱۲ مرداد ماه امسال به ثبت رسید.

وی افزود : امید است با ثبت این گونه های ارزشمند گیاهی در فهرست آثار ملی و ارائه راهکارهای مناسب توسط ارگانهای مربوطه همچون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برای حفظ و احیاء و جلوگیری از انقراض آن اقدامات شایسته انجام شود.