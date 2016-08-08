تظاهرات گسترده مردم ترکیه در حمایت از ادروغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، این تظاهرات سه هفته بعد از کودتای نافرجام ترکیه برگرار شد و در طی آن صدها هزار تن از مردم ترکیه در حمایت از «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور، به خیابان‌های استانبول آمده‌اند.

این تظاهرات با عنوان «دموکراسی و شهدا» در میدان ینی‌کاپیِ استانبول برگزار شد و حدود ۱۵ هزار نیروی پلیس نیز مسئولیت برقراری امنیت آن را برعهده داشتند.

به گزارش برخی رسانه‌ها، حدود ۳.۵ میلیون نفر در این تظاهرات شرکت کردند.

در کودتای نافرجام ترکیه گروهی از نیروهای ارتش این کشور با هدف سرنگونی دولت یک عملیات نظامی را در استانبول و آنکارا آغاز کرده بودند که با همکاری مردم و نیروهای امنیتی خنثی شد؛ در جریان این کودتا حدود ۳۰۰ تن کشته و هزار نفر زخمی شدند.

پس از آن دولت آنکارا موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها را آغاز کرد؛ دولت اردوغان تاکنون بیش از ۶۰ هزار نفر از نیروهای نظامی، پلیس، قضات، اساتید دانشگاه و معلمین و کارمندان دولت را بازداشت و تعلیق کرده و یا تحت پیگرد قرار داده است.