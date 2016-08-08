به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار عباسی در سخنرانی خود در دوره داستان نویس «آل‌جلال» که عصر روز یکشنبه ۱۷ مرداد برگزار شد، خطاب به هنرجویان جوان داستان نویسی اظهار کرد: همیشه در کار با هر واژه‌ای روبه‌رو شدید، بگردید و ریشه آن واژه را بیابید. معنی لغوی نقد، یافتن سکه واقعی از تقلبی است. بعدها هم معنایش گسترش یافته و الان سطح بیش‌تری را با همان مفهموم یعنی تشخیص سره از ناسره در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: دو نگاه به نقد داریم که یکی سنتی و دیگری مدرن است. در نگاه سنتی به خود اثر توجه چندانی نمی‌شود و توجه بیش‌تر بر خالق اثر است. این نقد به دنبال آن است که تطبیقی بین اثر و به‌وجودآورنده آن داشته باشد.

این برگزیده جایزه جلال آل‌احمد تاکید کرد: «رولان بارت» فرانسوی، نویسنده، فیلسوف و نظریه‌پرداز ادبی در نقد مدرن می‌گوید: ما به این کار نداریم که اثر را چه کسی آفریده است. بدون توجه به پدیدآورنده اثر، آن را بررسی می‌کنیم. این در حالی است که هدف در نقد سنتی، مبتنی بر دیدگاه‌هایی است که از نویسنده می‌شناسیم و بر آن مبنا اثر نقد می‌شود. افلاطون از نخستین کسانی است که نقد سنتی می‌کرد. در ایران هم ناصر خسرو، اولین ادیب ایرانی است که نقد سنتی انجام می‌داد.

نویسنده رمان «هتل گمو» گفت: وقتی نویسنده، اثری را می‌نویسد، دیگر صاحب آن اثر نیست. در حقیقت، نویسنده رابط بین متن و منتقد است. اگر این نگاه باشد، نقد مدرن شکل می‌گیرد.

این پژوهشگر با اشاره به نقد روانکاوانه گفت: در این نوع نقد، متن به مثابه یک رویا دیده می‌شود. کسانی که نقد روانکاوانه می‌کنند، خودشان تاکید دارند و می‌گویند که این یک نقد روانکاوانه است. از نظر روانکاوان هر متنی به عنوان یک رویا دیده می‌شود. یعنی خارج از منطق و عقل به آن نگاه می‌کنیم. وقتی صحبت از رویا می‌شود، همان چیزی است که در فلسفه به عنوان اشراق از آن یاد می‌شود. در نقد روانکاوانه اثر به عنوان یک اثر منطقی و عقلی دیده نمی‌شود.

عباسی در پایان صحبت‌هایش با اشاره به حضور هنرجویان عرصه داستان‌نویسی در انجمن‌ها تاکید کرد: انجمن رفتن آن هم به مدت‌های طولانی را توصیه نمی‌کنم. هیچ کدام از نویسندگان بزرگ، نه انجمنی رفته‌اند، نه شاگردی داشته‌اند و نه شاگرد کسی بوده‌اند. داستان‌نویس باید آدمی محکم و جسور باشد.

وی سخنانش را این‌گونه به پایان برد: راه سختی برای داستان‌نویس شدن در پیش دارید. کارتان را با جدیت ادامه دهید تا منتقدان هم شما را کشف کنند، نه این که اختراعتان کنند.