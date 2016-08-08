به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی در بازدید از خبرگزاری مهر که به مناسبت روز خبرنگار انجام شد، با اشاره به اینکه دیدگاه ما نسبت به رسانه ها دیدگاه پاسخگویی است، اظهار کرد: باید با همکاری رسانه ها برای توسعه، عزت و سربلندی کشور و به تبع استان گام های بزرگی برداریم چرا که با اتحاد و وحدت می توان خدمات شایسته ای عرضه کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز خاطرنشان کرد: مطبوعات واقعیت های جامعه را پالایش کرده و در خدمت جامعه قرار می دهند از طرفی مسئولان نیز باید گزارش این خدمات را به گوش مردم برسانند.

وی با تاکید بر لزوم ارتباط و تعامل مسئولان با رسانه ها، گفت: اطلاعات باید به صورت دقیق و کامل به خبرنگاران ارائه شود و آنان نیز بدون حب و بغض اقدام به انتشار کنند.

حقیقی با اشاره به اینکه لزوم ارتباط منطقی میان مسئولان و رسانه ها مورد تاکید رهبری و رئیس جمهور است، افزود: هریک از ما موظف هستیم به درستی به وظیفه خود عمل کنیم، هدف مشترک همه دفاع از مصالح ملی است که نباید به آن خدشه وارد و یا فدای مسائل شخصی شود چرا که این مهم جفا در حق مردم است.

وی با تاکید بر اینکه انتقاد با تخریب نباید اشتباه گرفته شود، بیان کرد: یکی از ویژگی های رسانه از بین بردن یاس و ناامیدی در جامعه و تزریق نشاط و امیدواری است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به تشکیل اتاق فکر رسانه در استانداری البرز گفت: باید با تصمیم گیری های مناسب شان مدیران و رسانه ها حفظ شود.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه توجه صرف به کارهای شخصی از پیشرفت و توسعه استان می کاهد، بیان کرد: امید است اعتمادی ایجاد شود تا راه توسعه و استفاده از ظرفیت های استان فراهم کنیم.