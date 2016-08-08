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۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۲۵

شهردار کرمان:

بودجه فرهنگسراها به ۴۷۰ میلیون تومان افزایش یافت

بودجه فرهنگسراها به ۴۷۰ میلیون تومان افزایش یافت

کرمان - شهردار کرمان گفت: امسال بودجه‌ فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ از ۴۰۰ میلیون تومانِ سال گذشته، به ۴۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی یکشنبه شب در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان گفت: شورای ترافیک طی نامه‌ای نصب تلویزیون شهری را ممنوع کرده است؛ بنابراین، تلویزیون شهری سپاه باید در نقطه‌ای نصب شود که از نظر شورای ترافیک بلامانع باشد.

بابایی در رابطه با بودجه‌ فرهنگ‌سراها و خانه‌های فرهنگ گفت: امسال بودجه‌ فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ از ۴۰۰ میلیون تومانِ سال گذشته، به ۴۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین، کاهش رشته‌های فرهنگ‌سرای کوثر، به‌دلیل کم‌بود بودجه نیست.

وی افزود: چون تعداد شرکت‌کنندگان در برخی رشته‌ها به حد نصاب نرسیده بود، برخی رشته‌ها برگزار نشد.

در این نشست ضمن تصویب نصب تلویزیون شهری سپاه، مقرر شد در رابطه با نصب این تلویزیون جانمایی و مکان مناسبی در نظر گرفته شود.

کد مطلب 3735006

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