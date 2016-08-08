به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ به دنبال انتخاب دو شهر مشهد و لالجین به عنوان شهر جهانی صنایع دستی سنگ های قیمتی و سفال در سال ۲۰۱۶ توسط شورای جهانی صنایع دستی، مراسم گرامیداشتی به همین منظور در این دو شهر برگزارمی شود.

این دو مراسم ۲۸ مرداد ماه و ۴ شهریور ماه با حضور مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی کشور، خانم غدا هیجاوی القدوی رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی، داورانی از استرالیا و عمان، مقامات رسمی بین المللی، جمعی از مدیران و معاونین سازمان، مسئولانی از دیگر دستگاه ها، مدیران استانی، مسئولان شهرهای مشهد و لالجین، هنرمندان، اساتید و فعالان رشته های مختلف صنایع دستی برگزار می شوند.

مقرر است، جشن شهر مشهد به عنوان شهر جهانی سنگ های قیمتی ۲۸ مرداد ماه و لالجین به عنوان شهر جهانی سفال ۴ شهریور ماه برگزار شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت صنایع دستی کشور، در این مراسم ضمن ارائه گواهینامه شهرهای جهانی به شهرداران و مدیران کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دو شهر، لوح یادبود شهرهای جهانی نیز در مراکز مهم شهری در این دو شهر جهانی رونمایی می شود.

لازم به ذکر است، انتخاب مشهد به عنوان شهر جهانی سنگ های قیمتی و لالجین به عنوان شهر جهانی سفال در حقیقت یک فرصت ارزشمند بین المللی برای توسعه، بسط و گسترش فعالیت های مرتبط با سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و سفال در این دو شهر است، تا بتوان با حفظ این عنوان افتخارآفرین و ارتقا جایگاه جهانی صنایع دستی ایران به قطب صادراتی در دنیا نیز تبدیل شد.

یادآور می شود، مراسم جشن انتخاب مشهد به عنوان شهر جهانی سنگ های قیمتی پنج شنبه ۲۸ مردادماه در هتل همای شماره یک مشهد برگزار می شود.