به گزارش خبرنگار مهر، سخنان مدير برنامه ريزي جشنواره فيلم رم مبني بر اينكه اين رويداد هنري پذيراي فيلم هايي است كه از سوي كن و ونيز رد شده اند، موجب نارضايتي ماركو مولر دبير جشنواره ونيز شد.



مولر در اين باره گفت: "برگزاري جشنواره رم هيچ لطمه اي به ما وارد نمي كند. برخي فيلم ها كه هيچكدام از جشنواره هاي ونيز و كن تمايلي به نمايش آنها نداشتند و ما بازنگري آنها را در پايان ماه مارس به پايان رسانديم، سرانجام يك مقصد ايتاليايي يافتند و در جشنواره رم به نمايش درمي آيند."



برنامه ريزان جشنواره فيلم رم اظهارات مدير جشنواره ونيز را به منزله توهيني به سينما و مولفاني عنوان كردند كه تصميم دارند اثرشان را در جشنواره رم به نمايش درآورند. از جمله اين افراد مي توان به مارتين اسكورسيسي اشاره كرد كه فيلمش در تاريخ 13 اكتبر (21 مهر) در افتتاحيه جشنواره رم به نمايش درمي آيد.



مديران رم با اشاره به اينكه در طول ماههاي گذشته همواره با احترام نسبت به ونيز صحبت مي كردند، گفتند: "ما به رويه خود ادامه مي دهيم و تاكيد مي كنيم كه ونيز نبايد از جشنواره رم بترسد. ما اشتباهات اين جشنواره را به حساب غرور و انزوايش مي گذاريم."



جشنواره فيلم رم با بودجه عظيم 12 ميليون يورويي از بخش خصوصي تامين مي شود. در حالي كه جشنواره فيلم ونيز نيمي از بودجه 8 و نيم ميليون يورويي اش را از بودجه سالانه دولت تامين مي كند. جشنواره ونيز قديمي ترين رويداد هنري است كه به صورت سالانه برگزار مي شود، اما بسياري از منتقدان معتقدند اين جشنواره در سال هاي اخير از سنت هايش دور شده است.