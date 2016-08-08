تقویت بنیه های داخلی برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کرمی اظهار داشت: بحث تقویت تولید داخلی، قبل از اینکه یک بحث علمی یا اقتصادی باشد، یک بحث فرهنگی است و باید در این زمینه باید اقدامی صورت گیرد و تحولی پدید آید؛ در واقع این فرهنگ است که باید متحول شود و تغییر کند.

وی افزود: اما فرهنگ چیزی نیست که با بخشنامه دولتی و اوامر و نواهی مدیران عالیرتبه تغییر کند. در مورد مهر و دلبستگی، شاعر خوشقریحه ایرانی میگوید: «سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل/ بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران». این تعبیر سعدی را در مورد فرهنگ و دلبستگی هم می توانیم به کار ببریم. به روزگاران (سالیان) دراز، فرهنگی فراگیر شده و تا اعماق باورهای مردمی نفوذ کرده است که آن را بیرون نمی توان کرد، بلکه تغییرش هم نمی توان داد، مگر به سالیان (روزگار) دراز.

کرمی خاطر نشان کرد: به طور خاص، در این مورد مربوط به تقویت تولید داخلی و خصوصاً دانش بنیان، اهل فرهنگ باید مجدانه تلاش کنند و با صبر و حوصله این سخن را به باور عمومی بدل کنند که «ما» را به عنوان «ایران» در همه زمینه ها تقویت کند. یادمان باشد که «تقویت» امری فراگیر و همه جانبه است و نمی شود یک بعدی و ناهماهنگ پیش برود.

وی ادامه داد: نمی شود ما مثلا در زمینه تولید علم و مقالات علمی پیشرفت کنیم و به جایگاه قابل اعتنا برسیم اما در تولید لوازم و ادوات زندگی محتاج «غیر» باشیم. نمی شود ما در مرزهای دانش به موقعیتهای ممتازی برسیم که محسود دیگران باشیم اما فی المثل در تولید خودرو از برزیل و کره عقب بمانیم.

وی گفت: البته از خودمان توقع بیجا هم نباید داشته باشیم. هیچ کشوری نیست که در همه زمینه ها سرآمد اقران باشد. همینجا خوب است یادآور شویم که نظام سلطه نیز به دروغ خود را قدرتمند و پیشرو نشان می دهد. در این روزگار که اخبار و اطلاعات از پوشه های سری بیرون افتاده اند تشت رسوایی نظام سلطه نیز از بام افتاده و معلوم شده است که برخلاف تبلیغات رسانه ها، آنها نیز نقطه ضعفهای جدی دارند و پیش از اینکه تولیدکننده علم باشند، عالمان جهان را به خدمت می گیرند.

دبیرستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان عنوان کرد: البته همین که کشوری بتواند دانشمندان را به خدمت بگیرد و مغناطیسی پدید بیاورد که درس خوانده ها و خوش فکرها را به سمت خود بکشد «فضیلتی» غیرقابل انکار است اما موضوع اینجاست که در این باور غلط که «نظام سلطه» نظامی بی عیب و نقص و قدرتمند است، خلل جدی، وارد شده است.

به گفته کرمی، با این همه، اگر بخواهیم با این نظام سلطه در بیفتیم -یا لااقل زیر بار زورگویی های آن نرویم- لازم است که بنیه های داخلی مان را تقویت کنیم. اگر خوب در این امر دقت کنیم، به این نتیجه می رسیم که تقویت بنیه های داخلی کشور میسر نیست مگر با تقویت تولید داخلی. تا تولید داخلی رونق نگیرد، اوضاع دانشگاههای کشور و تحقیق و پژوهش آنها یا تحقیق و توسعه (R & D) رونق نمی گیرد. تا تولید داخلی رونق نگیرد، مشکلات اقتصادی نیز حل و فصل نخواهند شد. بیکاری در سایه رونق کارخانه ها رنگ می بازد و زورش را از دست می دهد. وضع معیشتی مردم هم زمانی بهبود مییابد که تولید داخل سامان بگیرد.

وی افزود: اما از همه اینها مهمتر، بحث «اقتصاد مقاومتی» است. مادامی که ما نتوانیم مایحتاج خود را با کیفیتی عالی و مطلوب و مرغوب تولید کنیم، آن وقت حرف زدن از اقتصاد مقاومتی در سطح شعار می ماند. البته شکی در این نیست که همه کشورهای دنیا با هم تبادل اقتصادی دارند و داشته های خود را با هم داد و ستد می کنند.

کرمی با تاکید بر اینکه حتی این بحث جدی هم وجود دارد که تولید «همه چیز» برای هیچ کشوری مقرون به صرفه نیست؛ درست است، گفت: اما کشوری در موقعیت سیاسی- جغرافیایی ایران اسلامی، کشوری در شرایط سوق الجیشی ایران و با توجه به آرمانهای والای انقلاب اسلامی، ناچار است که به چیزهایی غیر از «به صرفه» بودن هم فکر کند.

وی ادامه داد: از این جهت تقویت تولید داخلی ما می تواند به تقویت موقعیت سیاسی - عقیدتی ما بینجامد. مراوده با جهان آری، اما وابستگی به دیگران، نه. در مورد بدیهیات نباید بحث کنیم. قطعا رشد و رونق اقتصادی ایران در گرو تعامل با دنیاست.

وی بیان کرد: در اینها مشکلی نیست اما به شرط آنکه ایران از موضعی وارد تعامل شود که در بنیه های داخلیاش ضعف و خلل نبیند. از روی ضعف و ناتوانی نمی شود با دنیا روبه رو شد. لذا از نان شب برای ما واجبتر این است که بنیه داخلی و در صدر آن، تولید داخلی و دانش بنیان را همه جانبه تقویت کنیم.