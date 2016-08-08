ترافیک نیمه سنگین در آزاد راه کرج - قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم‌ اکنون در باند جنوبی آزاد راه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک و باند جنوبی آزاد راه کرج - قزوین از پل استاندارد تا پل فردیس ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در تمامی راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور در پایان بیان کرد: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ - شاهرود بسته است؛ همچنین محور فیروزکوه محدود شمبله تا پل سلطانی تا ۱۷ شهریور از شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ مسدود است.