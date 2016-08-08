توضیحات روابط عمومی میراث فرهنگی فارس در مورد یک گزارش

به گزارش خبرگزاری مهر، میراث فرهنگی استان فارس در مورد یک گزارش خبری مهر پیرامون ثبت قنات های استان ، در یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ در گفتگو با رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس با عنوان (فارس از ثبت جهانی قنات سهمی نبرد ، اثر ۳ هزار ساله به چشم نیامد )، توضیحاتی برای این خبرگزاری ارسال کرده است.

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری فارس به دنبال سخنان مسعود منیعاتی رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس در توضیحاتی آورده است: استان فارس دارای ۲ هزار و ۸۸۰ اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی است که در این خصوص رتبه اول ثبت آثار در کشور را دارد.

همچنین در ثبت آثار جهانی استان فارس ۴ اثر ثبت شده که شامل مجموعه جهانی تخت جمشید ، مجموعه جهانی پاسارگاد ، باغ ارم و باغ پاساگارد می باشد را دارا است . از چند هزار آثار ثبت شده ملی این استان تعداد ۱۰ قنات به ثبت ملی رسیده است و از مهمترین آنها می توان به قنات سعدی و رکنی شیراز اشاره کرد.

از عمده ترین رسالت های اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان فارس شناسایی ، حفاظت و معرفی آثار تاریخی - فرهنگی بازمانده از نیاکان است . در همین راستا آثار تاریخی و فرهنگی با طی مراحلی در فهرست آثار ملی کشور و با شرایط خاص در فهرست آثار تاریخی و فرهنگی جهان به ثبت می رسد و به طبع پس از به ثبت رسیدن اثر تاریخی و تعیین حریم آن هرگونه دخل و تصرف و یا اجرای عملیات و تغییرات منجر به تخریب اثر تاریخی ، جرم محسوب می گردد و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد بود.

در خبر درج شده از سوی رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس مبنی بر اینکه استان فارس از استان هایی است که در زمینه قنات پتانسیل های زیادی دارد و سهمی در این زمینه نبرده است، لازم به تذکر است با توجه به اینکه برای ثبت قناتها ویژگی های خاص و منحصر به فردی همچون عمیق ترین، طولانی ترین، یا قدیمی ترین قنات ها در نظر گرفته شده است، ۱۱ قناتی که برای ثبت جهانی انتخاب و در این پرونده گنجانده شده اند، هرکدام به لحاظ قدمت، نوع معماری، عمق، طول و مشخصاتی از این دست، منحصر به فرد و بی نظیر بوده اند و ۲ معیار از ۶ معیار فرهنگی کمیته میراث جهانی شامل گواهی بی‌همتا یا دست‌کم استثنایی بر یک سنت فرهنگی و نمونه‌ای برجسته در معماری یا تکنولوژی که مرحله مهمی از تاریخ بشر را دارا بوده اند.

لذا قناتهای منتخب بر اساس نظریه تیم کارشناسی خبره ثبت جهانی و پس از بررسیهای گسترده و جامع و با اشراف کامل به تمامی قنوات در سطح کشور، انتخاب گردیده اند. بنابراین انتظار می رود که افراد قبل از هرگونه اظهار نظر مستقیم و البته بدون اطلاع کافی پیرامون چنین موضوعات مهمی در رسانه ها و مطبوعات پرهیز نمایند تا خدای ناکرده موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی مردم فرهیخته و میراث دوست استان فارس از خادمین خود در دولت نگردد.