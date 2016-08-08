بهترین زمان اعلام فرزندخواندگی/ فرار و ناسازگاری حاصل کتمان

محمد نفریه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تعداد فرزندخواندگی نسبت به سال های گذشته رو به افزایش است، گفت: در ازای هر کودک بهزیستی ۷.۵ خانواده متقاضی برای فرزندخواندگی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۰۰ مرکز شبانه روزی برای نگهداری کودکان وجود دارد، گفت: از این تعداد ۳۴ شیرخوارگاه و مابقی برای کودکان ۳ تا ۶ سال، ۶ تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۸ سال است.

مدیرکل امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی در پاسخ به اینکه آیا به کودکانی که در بهزیستی هستند باید پس از فرزندخواندگی به آنها گفته شود که در مراکز سازمان بوده اند یا خیر گفت: بهتر است که در سن ۸ یا ۹ سال به بالا به کودکان گفته شود که در بهزیستی بوده اند و این خانواده، آنها را به فرزندی پذیرفته است و این موضوع باید به صورت قصه و بازی به کودکان گفته شود.

وی گفت: اگر بزرگتر شوند و به یک باره از راه های گوناگون این موضوع به گوششان برسد دچار ناسازگاری، فراز از منزل و یا آسیب های مختلفی می شوند و به همین دلیل باید این موضوع به فرزندان گفته شود.

به گفته نفریه، عنوان کردن موضوع فرزندخواندگی باعث نمی شود که میان فرزند و والدین فاصله بیفتد و عوارض آن بسیار کمتر از عنوان ناگهانی این موضوع است.