کودتای داعش علیه «ابوبکر البغدادی» در کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع محلی در استان کرکوک اعلام کرد که شماری از سرکردگان داعش در مناطق جنوب غرب این استان علیه «ابوبکر البغدادی» کودتا و با «ایمن الظواهری» سرکرده القاعده بیعت کردند.

بنا بر اعلام این منبع، این یک اقدام قابل ملاحظه محسوب می شود و به مثابه ضربه ای به گروه تروریستی داعش است.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: این کودتا نقش زیادی در ایجاد شکاف میان عناصر داعش خواهد داشت، گفته می شود در پی شکست های میدانی داعش در عراق و از دست دادن استان های صلاح الدین، الانبار و بخش های وسیعی از القیاره و الشرقاط، در میان سرکردگان داعش در استان نینوا یک نزاع واقعی برای نابودی ابوبکر البغدادی درگرفته است.

وی همچنین احتمال درگیری میان عناصر وابسته به البغدادی و طرفداران ایمن الظواهری را بعید ندانست.