به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سعادت طلب در جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم، لایحه‌ای را مطرح کرد که بر اساس آن شهرداری قصد داشت ملک یکی از علما در خیابان بیگدلی را در راستای احداث فاز دوم پروژه شهید کاظمی تملک کند.

به گفته وی برای این موضوع یک ردیف بودجه با کسر از تملک دو ایستگاه مترو در منطقه هفت تا سقف ۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

این عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه ادامه این پروژه در کوچه بیگدلی تا بلوار سمیه در طرح تفصیلی وجود دارد ابراز داشت: وجود یک طرح در یک منطقه شهری مردم را در خرید و فروش املاک دچار مشکل می‌کند.

وی افزود: تعداد طرح‌های موجود در طرح تفصیلی خیلی زیاد است و شهرداری توان ندارد پس آنهایی که اولویت ندارد از دستور کار خارج می‌کنیم و ردیف نمی‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه در کمیسیون بودجه با این لایحه مخالفت شده است؟ افزود: با توجه به سابقه‌ای که در تملکات داریم وقتی در یک معبر تملک انجام می‌دهیم قیمت تملکات پایه‌ای برای تملکات بعدی می‌شود و کار را سخت می‌کند.

محسن عابدینی‌پور، عضو دیگر شورای شهر قم با اشاره به اینکه تملک تقاطع خیابان‌های کبیری و کریمی که در پی افزایش قیمت جهشی است، گفت: با این مبلغ حدود ۶۰ قطعه آنجا می‌شود تملک کرد و اگر این را الان انجام ندهیم یک افزایش سریع قیمت در آن منطقه خواهیم داشت.

زین‌العابدین قراچورلوی هم اظهار داشت: در این پروژه هنوز فاز یک را که از خیابان صفائیه تا بلوار شهید منتظری است، هنوز تمام نکردیم و یک معضل شهری ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه تسریع کارهایی که نیمه کاره مانده بسیار بهتر است، افزود: ما آنقدر پول نداریم که همه اینها را تملک کرده و پروژه را کامل کنیم. هر قدر پروژه طول بکشد هزینه بالاتر می‌رود.

وحید شایسته نیک، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم هم در دفاع از این لایحه گفت: شهردار منطقه در تملکات صرفه جویی کرده و دارد ردیف‌ها را جا به جا می‌کند که بهتر است به تصمیم مدیر منطقه احترام بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه پلاکی که تملک می‌شود پلاک خاصی است، افزود: کاری که می‌کند که اهمیت خاصی دارد و اگر الان نشود معلوم نیست کی انجام شود.

پس از تصویب این لایحه، رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم دوباره به مسئله اولویت‌دار کردن پروژه‌ها اشاره کرد و از شهردار قم خواست تملکات در پروژه‌های عمرانی بر اساس این اولویت‌بندی‌ها باشد.

وی با اشاره به اینکه کمیته تملکات شهرداری تمرکزی بر پروژه‌های اولویت‌دار ندارد افزود: با این روش سرمایه‌های ما هرز می‌رود.