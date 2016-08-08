امنیت کامل در مرز ایلام/آمادگی مرزبانی برای اربعین ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی اللهی صبح دوشنبه در نشست خبری با رسانه های استان اظهار داشت: استان ایلام دارای ۴۳۵ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است که خوشبختانه تمامی مرزهای استان در امنیت کامل است.

وی بیان داشت: طی سالهای اخیر هیچ گونه تحرک غیرقانونی از سوی گروهک های مختلف در مرز ایلام نداشته ایم و مرزبانی با آمادگی کامل برای برخورد با تحرکات غیرقانونی آماده است.

اللهی با اشاره به اینکه مرز ایلام یکی از امن مرزهای کشور است، گفت: در این مرز هیچ گونه ناامنی و حمل مواد مخدر یا قاچاق کالا وجود نداشته است ولی در عین حال مرزبانی اقدامات خود را برای نظارت بر مرز به طور کامل انجام می دهد.

وی عنوان کرد: هم اکنون مرزهای استان ایلام با تجهیزات و امکانات کامل رصد می شود و هیچ گونه مشکلی نیز در این زمینه وجود ندارد.

فرمانده مرزبانی استان ایلام از آمادگی مرزبانی استان برای امنیت اربعین ۹۵ خبر داد و گفت: امسال تمهیدات خوبی اندیشیده شده و هیچ مشکلی برای تردد زائران از مرز مهران وجود ندارد.

وی عنوان کرد: جلسات مختلفی با مسئولان مرزبانی عراق نیز برگزار شده و هماهنگی لازم برای امنیت تردد در داخل و خارج از خاک کشور اندیشیده است.