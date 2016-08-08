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۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۶

فرمانده مرزبانی استان ایلام خبر داد:

امنیت کامل در مرز ایلام/آمادگی مرزبانی برای اربعین ۹۵

امنیت کامل در مرز ایلام/آمادگی مرزبانی برای اربعین ۹۵

ایلام-فرمانده مرزبانی استان ایلام از امنیت کامل در مرز ایلام با عراق خبر داد و گفت: مرزبانی استان برای امنیت اربعین ۹۵آمادگی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی اللهی صبح دوشنبه در نشست خبری با رسانه های استان اظهار داشت: استان ایلام دارای ۴۳۵ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است که خوشبختانه تمامی مرزهای استان در امنیت کامل است.

وی بیان داشت: طی سالهای اخیر  هیچ گونه تحرک غیرقانونی از سوی گروهک های مختلف در مرز ایلام نداشته ایم و مرزبانی با آمادگی کامل برای برخورد با تحرکات غیرقانونی آماده است.

اللهی با اشاره به اینکه مرز ایلام یکی از امن مرزهای کشور است، گفت: در این مرز هیچ گونه ناامنی و حمل مواد مخدر یا قاچاق کالا وجود نداشته است ولی در عین حال مرزبانی اقدامات خود را برای نظارت بر مرز به طور کامل انجام می دهد.

وی عنوان کرد: هم اکنون مرزهای استان ایلام با تجهیزات و امکانات کامل رصد می شود و هیچ گونه مشکلی نیز در این زمینه وجود ندارد.

فرمانده مرزبانی استان ایلام از آمادگی مرزبانی استان برای امنیت اربعین ۹۵ خبر داد و گفت: امسال تمهیدات خوبی اندیشیده شده و هیچ مشکلی برای تردد زائران از مرز مهران وجود ندارد.

وی عنوان کرد: جلسات مختلفی با مسئولان مرزبانی عراق نیز برگزار شده و هماهنگی لازم برای امنیت تردد در داخل و خارج از خاک کشور اندیشیده است.

کد مطلب 3735148

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