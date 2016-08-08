  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۰

با هدف ساماندهی کارها انجام می شود

آغاز پروژه مهر ویژه بازگشایی مدارس درکهگیلویه و بویراحمد

آغاز پروژه مهر ویژه بازگشایی مدارس درکهگیلویه و بویراحمد

یاسوج _ معاون پشتیبانی وتوسعه مدیریت اداره کل آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد از شروع پروژه مهر ویژه بازگشایی مدارس خبر داد.

اردشیر یاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساماندهی امورانسانی،نقل و انتقالات و کارهای زیرساختی در قالب این پروژه از سه ماه قبل در حال انجام است.

یاری با اشاره به مهم بودن تجهیزات وامکانات آموزشی گفت: در استان از لحاظ تجهیزات آموزشی همانند میز ونیمکت و... با مشکلات فراوان رو به رو هستیم.

یاری بیان کرد : با هدف رفاه و آسایش و بهبود کیفیت ارائه خدمات، باشگاه فرهنگیان یاسوج توسط این نهاد بهسازی شده است.

یاری اضافه کرد : در همین راستا تحول مناسبی در باشگاه فرهنگیان گچساران انجام شد.

معاون پشتیبانی وتوسعه مدیریت آموزش و پرورش استان گفت: از مهمترین کارهای مربوط به این حوزه پیگیری و پرداخت پاداش مناطق محروم است.

وی افزود: پاداش پایان خدمت سال ۹۳ در حدود ۸۸ درصد انجام شد۰

یاری عنوان کرد : انجام رسالت خبرنگاری می تواند کمک زیادی به شناخت و رفع مشکلات کند.

کد مطلب 3735175

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها