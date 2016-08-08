آغاز پروژه مهر ویژه بازگشایی مدارس درکهگیلویه و بویراحمد

اردشیر یاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساماندهی امورانسانی،نقل و انتقالات و کارهای زیرساختی در قالب این پروژه از سه ماه قبل در حال انجام است.

یاری با اشاره به مهم بودن تجهیزات وامکانات آموزشی گفت: در استان از لحاظ تجهیزات آموزشی همانند میز ونیمکت و... با مشکلات فراوان رو به رو هستیم.

یاری بیان کرد : با هدف رفاه و آسایش و بهبود کیفیت ارائه خدمات، باشگاه فرهنگیان یاسوج توسط این نهاد بهسازی شده است.

یاری اضافه کرد : در همین راستا تحول مناسبی در باشگاه فرهنگیان گچساران انجام شد.

معاون پشتیبانی وتوسعه مدیریت آموزش و پرورش استان گفت: از مهمترین کارهای مربوط به این حوزه پیگیری و پرداخت پاداش مناطق محروم است.

وی افزود: پاداش پایان خدمت سال ۹۳ در حدود ۸۸ درصد انجام شد۰

یاری عنوان کرد : انجام رسالت خبرنگاری می تواند کمک زیادی به شناخت و رفع مشکلات کند.