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۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان:

خبرنگاری در ورزش سخت‌تر از حوزه‌های دیگر است

خبرنگاری در ورزش سخت‌تر از حوزه‌های دیگر است

گرگان – مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان گفت: کار خبرنگاری در حوزه ورزش نسبت به حوزه‌های دیگر سخت‌تر است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طیبی صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران ورزشی استان گلستان، اظهار کرد: ورزش پستی و بلندی‌های بسیار زیادی دارد و همین موضوع کار اصحاب رسانه این حوزه را نسبت به حوزه‌های دیگر سخت‌تر کرده است.

وی افزود: خوشبختانه فضای رسانه‌ای در ورزش گلستان بسیار خوب و سالم است و هیچ معامله‌ای در این میان انجام نمی‌شود، در حالی که در جاهای دیگر چنین نیست.

طیبی تصریح کرد: مایه خوشحالی است که تیترهای استفاده شده توسط خبرنگاران ورزشی گلستان ارتباطی به منافع آنها ندارد و این موضوع نشان دهنده سالم بودن کار این عزیزان است.

وی ادامه داد: بسیاری از خبرنگاران ورزشی استان اهل ورزش هستند و در تیم فوتبال رسانه ورزش گلستان که مقام سوم لیگ ادارات استان را کسب کرد، حضور داشتند.

گفتنی است؛ در مراسم تجلیل از خبرنگاران ورزشی گلستان که در دفتر مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد، بیش از ۲۰ خبرنگار که البته تعدادی از آنها در حوزه ورزش هیچ گونه فعالیتی نداشتند، تجلیل شدند.

کد مطلب 3735188

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