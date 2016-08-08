کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر در جهرم آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی سه روزه ای ظهر دوشنبه همزمان باهفته «ترویج تغذیه با شیر مادر»با حضور دکتر فریور عضو کمیته کشوری شیر مادر، کارشناسان بهداشت عمومی، مامایی و پرستاری از امروز در سالن شهید قادری دانشگاه علوم پزشکی جهرم آغاز شد.

در این کارگاه دکتر فریور عضو کمیته کشوری شیرمادر با اشاره به فواید شیرمادر و تغذیه انحصاری آن در ۶ ماه اول تولد گفت: شیر مادر بهترین غذایی است که در ۶ ماه اول تمام احتیاجات کودک را برطرف می کند.

وی با اشاره به اینکه مادرانی که شیردهی به کودک دارند کمتر دچار سرطان می شوند ،خاطرنشان کرد: اگر مادری بیش از ۱۲ ماه شیردهی داشته باشد، ۲۸ درصد کاهش احتمال ابتلا به سرطان سینه و تخمدان خواهد داشت.

وی بابیان اینکه تغذیه انحصاری در ۶ ماه اول تولد، یک میلیون و ۳۰۰ هزار مورد مرگ شیرخوار را کاهش می دهد، تصریح کرد : تغذیه انحصاری با شیرمادر در ساعات اول تولد ، ۲۲ درصد مرگ نوزاد را کم می کند.

این کارگاه سه روزه به همت اداره سلامت خانواده، جمعیت ومدارس معاونت بهداشتی برگزار میشود وشرکت برای عموم آزاد است.