موزه مطبوعات در استان قزوین راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز خبرنگار و یادبود روزنامه نگار شریف و پیش کسوت مرحوم نقی افشاری یکشنبه شب در سالن بهشتی میراث فرهنگی قزوین برگزار شد.

جواد حضرتی مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین در این مراسم گفت: خبرنگاران وارسته هیچگاه به تطمیع های مبتذل تن نمی دهند و شرف قلم را به چیزهای بی ارزش نمی فروشند.

وی بیان کرد: پایبندی به مردم و حفظ شرافت و آزادگی از دیگر ویژگی های خبرنگاران مستقل و آزاد است و امروز با گذشت بیش از 130 سال از گسترش مطبوعات در شرایطی که خیلی از افراد در عرصه اجتماعی لاف مردمی می زدند تنها قشری که بیش از همه در ادعا ثابت کردند که مردمی اند خبرنگاران هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تصریح کرد: سرزمین قزوین از روزنامه نگاران آزاده مملو بوده و یکی از قیدمی ترین روزنامه ها به نام «رعد» در این شهر منتشر می شده است.

موزه مطبوعات در قزوین راه اندازی شود

حضرتی یادآورشد: به دلیل بستر مناسبی که در استان در حوزه روزنامه نگاری وجود دارد آمادگی داریم تا موزه مطبوعات قزوین را راه اندازی کنیم تا یاد بزرگانی چون نسیم شمال، میرزا یحیی واعظ قزوینی و میرزا علی مجابی و سایر بزرگان این عرصه را زنده نگهداریم.

وی بیان کرد: باید بتوانیم بستر آشنایی شهروندان با تاریخ روزنامه نگاری و مطبوعات استان را برای مردم فراهم کنیم تا پرچم مطبوعات شهر برفراشته شود اما تاکنون متولیان روی خوشی به این پیشنهاد نشان نداده اند و به نظر می رسد باید خود روزنامه نگاران وارد کار شوند و این طرح را اجرایی کنند.

حضرتی یادآور شد: با راه اندازی موزه مطبوعات باید غرفه ای برای آثار عمادالکتاب اختصاص داده شود.

حضرتی اضافه کرد: باید فراتر از نامها و تشکل ها روزنامه نگاران قزوین احساس تکلیف کرده و مشارکت کنند تا موزه مطبوعات یک نهاد مردمی شود تا اگر میهمانی وارد استان شد بتواند با کسانی که سالها چراغ روشنگری را در این شهر روشن کردند را بشناسند.

وی گفت: در استان نشریات زیادی وجود دارد اما با مروری بر آنها در می یابیم برخی از آنها هیچ تفاوتی با نشریات 90 سال قبل ندارند و باید این موضوع بررسی و برای ارتقاء کار فکری شود.

افشاری روزنامه نگاری وارسته بود

حضرتی گفت: مرحوم نقی افشاری یک معلم و روزنامه نگار متعهد بود و تا زمانی که توان داشت در این راه پایمردی کرد و با جوان گرایی توانست نیروهای زبده ای تربیت کند.

وی افزود: مرحوم افشاری با اعتماد کردن به جوانان در رزوگاری که کسی به نزدیکترین وابسته خود نیز اعتماد نمی کندبا واگذاری کارها به جوانان زمینه رشد و بالندگی آنها را فراهم کرد و یادش را گرامی می داریم.

در ادامه این مراسم محمد حسین ترکمن با شاهنامه خوانی بخشی از داستان رستم و سهراب را نقالی کرد.

مجید بالدران کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و از فعالان رسانه ای استان قزوین هم قطعه شعری با نام « گزارشی از یک شب پرسه آرام» به یاد مرحوم نقی افشاری روزنامه نگار پیش کسوت قزوینی قرائت کرد.

در ادامه از چند خبرنگار فعال استان در عرصه ادب و فرهنگ تجلیل شد.