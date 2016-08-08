به گزارش خبرگزاری مهر، فرید فرخنده کیش، شاهرخ بحرالعلومی، بیژن میرباقری، مهدی نادری و امیرحسین عسگری از اعضای هیأت انتخاب نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» در بخش فیلم‌های کوتاه داستانی هستند.

مجموع ۲ هزار و ۱۸ اثر به دبیرخانه نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» ارسال شده که از این تعداد ۲۱۲ اثر متعلق به فیلم های کوتاه داستانی هستند.

بازبینی آثار ارسال شده در این بخش به پایان رسیده و نتیجه آرای هیات انتخاب به دبیرخانه این جشنواره تحویل داده شده است.

نخستین جشنواره مردمی فیلم و عکس «چهل چراغ» با موضوع زندگی امام حسین (ع) از تاریخ ۲۲ تا ۲۸ شهریورماه و بین اعیاد غدیر و قربان در تهران برگزار می شود.