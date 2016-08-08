تخفیف ویژه روز خبرنگار از سوی یک ناشر

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سیمای شرق اعلام کرده که به مناسبت روز خبرنگار، از فاصله ۱۷ مرداد تا ۲۴ مرداد، برخی کتاب‌هایش را با تخفیف ۵۰ درصدی به مخاطبان دارای شرایط یادشده، عرضه می‌کند.

فهرست کتاب‌های حاضر در این طرح و قیمت آنها پس از اعمال تخفیف به این شرح است:

۱- در حسرت فهم درست/ مهدی محسنیان راد/ ۱۴ هزار تومان

۲-سیر تحول و تکامل ژورنالیسم/ علی‌اکبر عبدالرشیدی/ ۶۰۰۰ تومان

۳- مسافر دهکده جهانی/ زندگی‌نامه یحیی کمالی‌پور/نگین حسینی/ ۸۵۰۰ تومان

۴- یکی بود، یکی نبود؛ مرتضی پاشایی، یک تحلیل اجتماعی- ارتباطی/ ۵۰۰۰ تومان

۵- بازاندیشی تمدن؛ ارتباطات و ترور در دهکده جهانی/ مجید تهرانیان/ ۱۲ هزار تومان

۶ـ نظریه امروز ارتباط/مترجم: اسماعیل قدیمی/ ۹ هزار تومان

۷- مطالعات شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی جوانان/ محمدصادق افراسیابی/ ۵۵۰۰ تومان

بر اساس اعلام، علاقه‌مندان برای بهره‌مندی از این طرح ویژه می‌توانند با شماره تلفن‌های ۸۸۹۰۴۶۱۶ و ۸۸۹۰۴۸۸۲ تماس حاصل کنند.