کوشک و باغ ناجی یزد ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت میراث فرهنگی، معاون میراث فرهنگی استان یزد با اعلام این خبر گفت: این عمارت و باغ املاک شخصی به نام ناجی، با کاربری مسکونی بوده که در دوره های مختلف الحاقاتی در آن صورت گرفته است. این باغ پس از اهدا آن به شهرداری در حال حاضر به صورت بوستان بازسازی و مورد استفاده عموم است .

محسن ذاکری نیا افزود: کوشک این باغ مشتمل بر ۴ جبهه فعال در یک بنای مرکزی است. این عمارات در قسمت شرقی دارای یک تالار با بادگیر و ۲ اتاق در بالای آن و ۵ اتاق در طبقه همکف است. به جز جبهه شمالی بقیه قسمت ها دارای زیر زمین است.

به گفته وی باغ‏‏های صدری، حافظی ، نمیر، علی نقی خان در تفت، تیتو و حمص بافق، پهلوان پور و دکتر ملک زاده در مهریز، دولت آباد، روآب ، شاه عباسی، عبدالرحیم خان، مشیر، شاه عباسی و خان در یزد از جمله باغ‎‎های تاریخی شهر خشتی یزد به شمار می رود.

باغ دولت آباد یزد و پهلوان پور مهریز دو اثر از مجموع ۹ منظومه باغهای ایرانی کشور هستند که به عنوان نخستین آثار استان یزد در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده اند.

وجود ساختمانهای قدیمی و تاریخی با معماری زیبا و سنتی که در وسط باغ قرار گرفته‌ و به آن " عمارت" گفته می ‌شود،از ویژگی‌ های باغهای تاریخی یزد است.

باغ دولت آباد یزد با مساحتی بالغ بر ۴۰ هزار متر مربع از باغهای بی‌ نظیر ایران و یادگاری از دوره‌های افشاریه و زندیه به شمار می رود که هم ردیف باغ فین کاشان و باغ شاهزاده ماهان است.

باغ توسط محمد تقی خان بافقی سر سلسه خاندان خوانین یزد و معاصر شاهرخ میرزای افشار و کریم خان زند در سال ۱۱۶۰ هـ. ق احداث شده و بادگیر آن که به شکل منشوری است با ارتفاع ۳۳ متری بلندترین بادگیر جهان شناخته شده است.

باغ تاریخی پهلوان‏‏پور مهریز با داشتن برج گلین حفاظتی و کوشک از دیگر جاذبه های گردشگری استان یزد است که جاری بودن قنات حسن آباد در دو مسیر باغ سبب طراوت و شادابی خاص این باغ شده است.