محبوبه کیمیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تدوین و تصویب آییننامه اجرایی حمایت از پایاننامهها در پارک علم و فناوری استان سمنان گفت: این طرح با هدف سوق دادن فعالیتهای علمی دانشگاهیان به سمت نیازهای جامعه و استفاده مناسب از ظرفیت دانشآموختگان مراکز علمی و پژوهشی، انجام شد.
وی پیشرفت و توسعه پایدار یک سازمان دانشمحور و افزایش اثربخشی فعالیتهای آن را در گرو شناسایی نیازهای سازمانی در کنار ترویج داناییمحوری به منظور تحقق اهداف آن سازمان دانست و افزود: از این رو این آییننامه با هدف بهکارگیری و تجاریسازی دستاوردهای دانشگاهی در راستای توسعه کشور، با استناد به بند هـ ماده ۱۷ برنامه پنجم توسعه، راهبردهای کلان ۳، ۵، ۷، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ نقشه جامع علمی کشور، اقدام ملی ۱-۱-۲ از سند راهبردی کشور در امور نخبگان و بند ۱ و ۲ ابلاغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تدوین و به تصویب رسیده است.
معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری استان سمنان سقف اعتبار اعطایی به پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری را به ترتیب ۱۲ میلیون ریال و ۳۵ میلیون ریال ذکر کرد و افزود: حمایت از پایاننامهها و رسالههای ارایه شده طبق آییننامه تدوین شده و مصوبات پارک علم و فناوری استان سمنان انجام میشود، همچنین میزان حمایت از هر طرح توسط کارگروه تخصصی پارک تعیین میشود.
کیمیایی با اشاره به روش اجرای آییننامه افزود: دانشجویان درخواست خود برای بهرهمندی از مزایای در نظر گرفته شده در آییننامه مذکور را منضم به صورتجلسه تصویب پایاننامه در گروه آموزشی دانشگاه مربوطه (که به تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسیده باشد) به پارک ارایه میکند.
وی خاطرنشان کرد: بررسی نهایی تقاضای دانشجو و مستندات ارایه شده و میزان مبلغ اعتبار اعطایی، توسط کارگروه تخصصی پارک انجام و قرارداد مربوط بر مبنای مبلغ تصویبی، فیمابین دانشجو و پارک برای اجرای موضوع پایاننامه منعقد میشود.
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