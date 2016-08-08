محبوبه کیمیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی حمایت از پایان‌نامه‌ها در پارک علم و فناوری استان سمنان گفت: این طرح با هدف سوق دادن فعالیت­‌های علمی دانشگاهیان به سمت نیازهای جامعه و استفاده­‌ مناسب از ظرفیت دانش­‌آموختگان مراکز علمی و پژوهشی، انجام شد.

وی پیشرفت و توسعه پایدار یک سازمان دانش‌محور و افزایش اثربخشی فعالیت‌های آن را در گرو شناسایی نیازهای سازمانی در کنار ترویج دانایی‌محوری به منظور تحقق اهداف آن سازمان دانست و افزود: از این رو این آیین­‌نامه با هدف به­‌کارگیری و تجاری­‌سازی دستاوردهای دانشگاهی در راستای توسعه کشور، با استناد به بند هـ‌ ماده ۱۷ برنامه پنجم توسعه، راهبرد­های کلان ۳، ۵، ۷، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ نقشه جامع علمی کشور، اقدام ملی ۱-۱-۲ از سند راهبردی کشور در امور نخبگان و بند ۱ و ۲ ابلاغیه سیاست­‌های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین و به تصویب رسیده است.

معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری استان سمنان سقف اعتبار اعطایی به پایان‌نامه‌­های کارشناسی ارشد و رساله­‌های دکتری را به ترتیب ۱۲ میلیون ریال و ۳۵ میلیون ریال ذکر کرد و افزود: حمایت از پایان­نامه­‌ها و رساله­‌های ارایه شده طبق آیین‌نامه‌ تدوین شده و مصوبات پارک علم و فناوری استان سمنان انجام می‌شود، هم­چنین میزان حمایت از هر طرح توسط کارگروه تخصصی پارک تعیین می‌شود.

کیمیایی با اشاره به روش اجرای آیین‌نامه افزود: دانشجویان درخواست خود برای بهره‌مندی از مزایای در نظر گرفته شده در آیین­‌نامه­‌ مذکور را منضم به صورت‌جلسه­‌ تصویب پایان­‌نامه در گروه آموزشی دانشگاه مربوطه (که به تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسیده باشد) به پارک ارایه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی نهایی تقاضای دانشجو و مستندات ارایه شده و میزان مبلغ اعتبار اعطایی­، توسط کارگروه تخصصی پارک انجام و قرارداد مربوط بر مبنای مبلغ تصویبی، فی­مابین دانشجو و پارک برای اجرای موضوع پایان­‌نامه منعقد می‌شود.