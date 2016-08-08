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۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۱۱

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان خبر داد:

پیشرفت ۶۰ درصدی مرمت خانه تاریخی «کبیر» در گرگان

پیشرفت ۶۰ درصدی مرمت خانه تاریخی «کبیر» در گرگان

گرگان- مدیرکل راه و شهرسازی گلستان از پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی مرمت خانه تاریخی «کبیر» گرگان خبر داد و گفت: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز در تلاشیم تا پایان سال ۹۵ این عملیات را تمام کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، ابراهیم مبارک قدم اظهار کرد: مکان این پروژه در بافت تاریخی دوشنبه ای گرگان و میزان اعتبار هزینه شده تاکنون حدود  ۴ میلیارد ریال است.

دبیر ستاد احیای بافت های فرسوده استان گلستان افزود: خانه تاریخی «کبیر» با اعتبار حدود ۱۲ میلیارد ریال برای بهسازی و مرمت مهرماه سال ۹۳ به تملک شرکت عمران و بهسازی شهری ایران درآمد و از آن پس قرارداد مرمت آن با پیمانکاران ذیصلاح منعقد و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

وی گفت: در حال حاضر پروژه مرمت استحفاظی سقف عمارت اصلی خانه تاریخی کبیر در حال انجام است که شامل عملیات جمع آوری سفال، تهیه شیرسرهای سقف، جمع آوری گل و پتک و چوب های سقف، ساخت خر پای سقف و تخته کوتی، عملیات شستشوی سفال هاوعایق کاری و ایزوگام سقف می شود.

مبارک قدم با توجه به اهمیت پروژه مرمت استحفاظی سقف این عمارت توضیح داد: در سیستم معماری شمال کشور به خصوص در گرگان، اصلی ترین موضوع بنا، سقف و بام شیروانی آن است که اسکلت چوبی با خرپاهای ایرانی در پوشش سفالی سقف از نظر وزنی بسیار سنگین است و هم عملیات اجرائی آن بسیار پیچیده، سخت و هزینه بر است.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان اظهارکرد: اقدامات بعدی مرمت این خانه تاریخی شامل مرمت سقف بقیه فضاهای جانبی آن می شود و در گام بعدی اجرا می شود.

به گفته مبارک قدم، خانه تاریخی کبیر در حال حاضر به شش پلاک مختلف تقسیم شده و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران دو پلاک اصلی آن را به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع که عمارت اصلی در آن واقع شده، خریداری و تملک کرده است.

مبارک قدم افزود: خانه کبیر پس از مرمت بر حسب صلاحدید و برای استفاده همه مردم به بخش های خصوصی و دولتی واگذار می شود.

خانه تاریخی «کبیر» از نفیس ترین و بزرگترین مجموعه های مسکونی شمال کشور است که بالغ بر ۲۵۰۰ مترمربع مساحت و حدود ۱۵۰ سال قدمت دارد و از آثار ملی ثبت شده در محله دوشنبه ای شهر گرگان است.

از ویژگی های تاریخی این خانه، عمارت اصلی و پنجره های اورسی شکل (مشبکی) و تزئینات چوبی بسیار زیاد آن است. آخرین مالک این خانه، تاجر بسیار معروف به نام مرحوم «محمد قاسم کبیر» بوده است.

کد مطلب 3735312

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