پیامهای تحولی سند بنیادین منتقل نمی شود/ کنکور عامل مزاحم تربیت

مهدی نویدادهم در سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور که در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، گفت: برای اجرای سند تحول سه گام پیش بینی کرده ایم.

وی افزود: تدوین و تبیین سد تحول، آماده سازی برای اجرا و اجرای سند تحول بنیادین سه گامی است که پیش بینی کرده ایم.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: در حال حاضر در مرحله آماده سازی برای اجرای سند تحول هستیم که زمینه های حقوقی، قانونی، نیروی انسانی، منابع مالی و اداری و بستر اجتماعی را باید فراهم کنیم

نوید ادهم بیان کرد: باید جامعه و مخاطبان با ما همراه باشند به نظر می رسد در فرهنگ سازی دچار مشکل هستیم و پیامدهای تحولی سند تحول بنیادین به مخاطبان منتقل نمی شود.

وی ادامه داد: وظیفه ما این است قوانین تصویب شده منطبق باشد و همچنین مقررات و قوانینی که نیاز به بازنگری باشد را اصلاح کنیم و توجه به زیرنظام ها نیز یکی دیگر از اقدامات است.

نویدادهم تصریح کرد: نظام آموزش و پرورش به شش نظام تقسیم شده است که باید برای همه آنها برنامه داشته باشیم، یکی از نظام ها برنامه درسی است که تصویب شده و مبنای کار سازمان پژوهش و برنامه ریزی قرار گرفته است.

وی با اشاره به دومین زیرنظام تصویب شده در شورای عالی آموزش و پرورش گفت: زیرنظام تامین فضا و تجهیزات نیز تصویب شده و از ۴.۸ به ۵.۱ رسیده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: باید از حافظه محوری عبور کنیم و به سمت کسب مهارت دانش آموزان حرکت کنیم اگر همه تمرکز ما منوط به آموزش باشد هدف را گم می کنیم.

نویدادهم اضافه کرد: کنکور یکی از عاملانی است که موجب می شود تا از ساحت شش گانه خصوصا تربیت غافل شویم. باید این مانع را از سر راه آموزش و پرورش برداریم.