فرار بيمه اي افزايش يافته است

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر به اصفهان ، داود مددي در جلسه شوراي اداري كل تامين اجتماعي استان اصفهان به افزايش فرار بيمه اي در كشور اشاره كرد و گفت: ميانگين حقوق سال 84 بازنشستگان 232 هزار تومان بوده در حالي كه دريافتي حق بيمه 181 هزار تومان بوده و اين نشان مي دهد كه فرار بيمه اي افزايش بسياري داشته است.

وي به بازرسي هاي مستمر از كارگاه ها تاكيد كرد و افزود: بازرسان بايد به صورت مستمر كارگاه ها را بررسي كنند و در صورتي كه در بررسي هاي خود متوجه ممانعت كارفرمايان از بيمه نمودن كارگران شدند در ابتدا سعي كنند كارفرما را متقاعد به بيمه نمودن كارگران نمايند ، چرا كه اين امر باعث خودداري از تشكيل پرونده و سير رسيدگي طولاني آن در ديوان عدالت اداري و دادگاه ها خواهد شد.

مددي همچنين به كاهش تردد مراجعه كنندگان به شعبات تامين اجتماعي در تهران بزرگ اشاره كرد و گفت: بررسي هاي نشان مي دهد بر اساس يك سري اقدامات اصلاحي در حال حاضر فقط در تهران بزرگ در روز 11 هزار تردد در شعبات كاهش يافته است.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي ، جلب رضايت مردم را يك اصل و محور در سازمان تامين اجتماعي دانست و افزود: سرگرداني و رفتار نامناسب با بيمه شدگان به هيچ عنوان مورد پذيرش نيست و پرسنل و مديران سازمان بايد فقط به دنبال جلب رضايت بيمه شدگان باشند.

وي ، استان اصفهان را پس از تهران داراي بيشترين هزينه درماني عنوان كرد و گفت: بيشترين هزينه هاي درماني پس از تهران در استان اصفهان صرف مي شود.

مددي از مديران استان خواست تا به جلب رضايت مردم و كيفيت در ارايه خدمات توجه بسياري داشته باشند.