سند تحول نیاز به قانونگذاری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سی و سومین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور گفت: سند تحول بنیادین در بخش‌هایی نیاز به قانونگذاری دارد البته بخشی از سند تحول، ماهیت برنامه‌ریزی و قانونگذاری را دارد که این موارد در مرکز پژوهش‌ها احصاء شده است.

وی افزود: گسترش کمی و کیفی تعلیم و تربیت، ایجاد امکانات آموزشی، ریشه‌کنی بیسوادی، ساماندهی نیروی انسانی، مشارکت مردم و تقویت بخش خصوصی در برنامه چهارم توسعه تاکید شده است و در برنامه پنجم توسعه نیز به تحول در آموزش و پرورش، هدایت تحصیلی، ارتقای آموزش حرفه‌ای تاکید شده است.

جلالی تصریح کرد: طرح جامع نگهداشت منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش، تعیین سن افراد لازم‌التعلیم، تأمین تنوع و تخصیص منابع مالی، بازنگری در تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، بازنگری قانون تربیت معلم، تقویت نقش خانواده در آموزش و پرورش، احیای قانون معاونت پرورشی و تربیت‌بدنی، اصلاح متوازن و اهداف آموزش و پرورش از مواردی است که نیاز به قانونگذاری دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در بحث تربیت باید خانواده‌ها را دخیل کنیم، گفت: فشارهای مدارس از لحاظ درسی به دانش‌آموزان بسیار زیاد است و احساس خطر برای دانش‌آموزان می‌شود که مشکل روحی و روانی برای آنان ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: دختر بنده در دوره پیش‌دانشگاهی تحصیل می‌کند و فکر می کنم با فشاری که در مدرسه برای درس به او وارد می‌شود در دانشگاه چه اتفاقی می‌افتد؛ واقعاً باید فکری برای این اتفاق کرد.