اسلام دین همزیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی ایران با شیخ مهدی الصمیدعی، مفتی دارالافتای عراق دیدار و گفتوگو کرد.
شیخ مهدی الصمیدعی طی سخنانی، با اشاره به اصول و مبادی رحمانی دین اسلام گفت: دین اسلام نه تنها دین همزیستی و برادری میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی، بلکه دین همزیستی با پیروان سایر ادیان آسمانی است و بخشی از مشکلاتی که امروز جهان اسلام و عالم بشریت با آن مواجه شده به علت فاصله گرفتن از این آیین همزیستی است.
دعوت از مفتی دارالافتای عراق به عنوان رئیس کمیته اهل سنت مجمع اسلامی - مسیحی
حجتالاسلام والمسلمین اباذری در سخنان خود، به تلاشهای جمهوری اسلامی ایران در راستای برگزاری همایشهای تقریبی میان مذاهب مختلف اسلامی و میان پیروان دین اسلام و پیروان سایر ادیان آسمانی اشاره کرد.
رایزن فرهنگی کشورمان در عراق افزود: ایران در نظر دارد تا با توجه به اهمیت برگزاری چنین همایشهایی، چهارمین مجمع اسلامی ـ مسیحی را در راستای نزدیکی هرچه بیشتر پیروان ادیان آسمانی به یکدیگر و از میان برداشتن موانع موجود در این مسیر با حضور علماء، فضلا و نخبگان دینی مسلمان و مسیحی برگزار کند.
وی ادامه داد: در این مجمع، کمیتههای مختلفی از مذاهب اسلامی و همچنین، شاخههای مختلف مسیحیت شکل خواهد گرفت که یکی از کمیتههای تأثیرگذار در این مجمع بینالمللی، کمیته اهل سنت است.
رایزن فرهنگی کشورمان در عراق ضمن اشاره به شخصیت و جایگاه شیخ مهدی الصمیدعی در میان اهل سنت عراق، دعوتنامه شرکت در این مجمع و همچنین، نامه انتخاب وی به عنوان رئیس کمیته اهل سنت مجمع بینالمللی اسلامی ـ مسیحی را که قبلا تقدیم شده بود، بر حضور و پیگیریهای بعدی تأکید کرد.
در بخش پایانی این دیدار، مفتی دارالافتای عراق نیز با استقبال از برگزاری همایشهای اینگونه در راستای تقریب بیش از پیش پیروان مذاهب آسمانی به یکدیگر، آمادگی خود و اعضای دارالافتای عراق را جهت شرکت در این همایش به همراه مجموعهای از علمای اهل سنت کشورهای مختلف اعلام کرد.
گفتنی است، چهارمین مجمع اسلامی ـ مسیحی با حضور نخبگان، فضلا، روحانیون و شخصیتهای مذهبی مسلمان و مسیحی در کشور سوئیس برگزار میشود.
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