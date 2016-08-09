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۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۷:۵۷

مهر گزارش می دهد

دعوت مردم به مشارکت اجتماعی در مترو/تشویق به تهیه جهیزیه

دعوت مردم به مشارکت اجتماعی در مترو/تشویق به تهیه جهیزیه

یکی از راهکارهای ایجاد رفتارسازی اجتماعی و فرهنگسازی بویژه در زمینه مشارکت عمومی، استفاده از ظرفیت‌های شهری و تبلیغات فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، از ایستگاه تئاتر شهر که وارد مترو شوید، جدا از شلوغی همیشگی، موضوع دیگری برای شما جلب توجه می‌کند؛ گروهی که بروشورهایی را بین مسافران توزیع می‌کنند و به سوالات مردم پاسخ می‌دهند؛ بروشورهایی که دعوت به فعالیتی خیرخواهانه است.

گوشه دیگر مترو، بنرهایی نصب شده است که روی آن، عنوان آینه شمعدون برجسته است و دعوت به تامین جهیزیه برای ۷۵هزار زوج جوان تحت پوشش کمیته امداد امام(ره).

معاون فرهنگی و اجتماعی مترو تهران با اشاره به ظرفیت مترو در فرهنگ‌سازی و تشویق و ترغیب مردم به مشارکت در فعالیت‌های خیریه و اجتماعی می‌گوید: با توجه به ظرفیت‌های مترو تهران در راستای ترویج فرهنگ انفاق و تسهیل در امر ازدواج آسان، با مشارکت بنیاد ملی خانواده اقدام به تهیه جهیزیه برای زوج‌های جوان کرده‌ایم.

آن گونه که ابوالحسنی می‌گوید: طرح توزیع و معرفی آینه شمعدون در ایستگاه مترو از ۱۳ مردادماه در ۵ ایستگاه پرتردد مترو آغاز شده است.

مسافرانی که این روزها مسیرشان از یکی از ایستگاه‌های اصلی و پرتردد تئاتر شهر، میدان آزادی، صادقیه، تجریش و شهر ری باشد، حتما به مشارکت در فعالیت خیریه تامین جهیزیه برای ۷۵هزار زوج نیازمند دعوت شده‌اند.

در جای جای این ایستگاه‌های پرتردد، بروشورهای معرفی طرح توزیع می‌شود و گروهی درباره این طرح و نحوه کمک مردم اطلاع رسانی می‌کنند و به سوالات مردم پاسخ می‌دهند.

در هر ایستگاه دو نفر مسئولیت کار را برعهده دارند و از ۱۰ صبح تا ۸ شب به صورت یکپارچه بروشورها را توزیع می‌کنند. هم زمان در گوشه از سالن، از یک دستگاه ال سی دی به صورت دائم ۶ کلیپ درباره طرح پخش می‌شود؛ سه تیزر تبلیغاتی که این روزها از تلویزیون پخش می‌شود و هنرمندان مردم را به تهیه کمک هزینه ازدواج دعوت می‌کنند، دو کلیپ «دیرین دیرین» و یک مونشن گرافی.

معاون فرهنگی شرکت مترو ادامه می‌دهد: ازجمله برنامه‌های این طرح اجرای معرفی چهره به چهره و پخش بروشور در ایستگاه‌های منتخب، پخش کلیپ تولید شده توسط گروه آینه و شمعدون در مانیتورهای واگن قطارها و اختصاص فضای مناسب در متروی امام خمینی (ره) برای اجرای گروه زنده و معرفی طرح است.

اینجا بیشتر بحث تشریح و توضیح طرح است؛ ابهاماتی که هست در این ایستگاه‌ها پاسخ داده می‌شود. هر بار که قطاری وارد ایستگاه می‌شود و حجم بالای مسافران به سمت خروجی‌ها می‌آیند، اوج کار شروع می‌شود؛ توزیع بروشورها و توضیح درباره طرح تامین کمک هزینه جهیزیه.

 این برنامه از  ۱۳ تا ۲۶ مرداد از ساعت ۱۰ الی ۲۱ در ایستگاه های منتخب (صادقیه، تئاتر شهر، شهرری و تجریش) به مدت دو هفته پذیرای خیرین و مردم شریف تهران است.

کد مطلب 3735421

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